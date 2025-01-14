https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/delba-rasskazal-o-novykh-perspektivakh-dlya-abkhazskikh-pisateley-i-chitateley--1053318960.html
Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей
Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей
Sputnik Абхазия
Что важного произошло в литературе в 2024 году, как взаимодействовали абхазские и российские писатели, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации... 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T18:24+0300
2025-01-14T18:24+0300
2025-01-14T18:24+0300
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Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей
Sputnik Абхазия
Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей
"В 2024 год Ассамблея народов Евразии и Африки прошла, имея в своей структуре утвержденную, зарегистрированную во всех соответствующих органах, Всемирную организацию писателей. Первый учредительный конгресс состоялся в позапрошлом году в Нигерии. Были избраны органы руководства, утверждена структура. Я был избран в литсовет уже новой организации как представитель Абхазии. Это очень важно и ценно, это дает нам, абхазским писателям, абхазскому читательскому сообществу новые интересные перспективы", - рассказал Делба. О том, какие шаги были сделаны, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, россия, литература, аудио
Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей
Что важного произошло в литературе в 2024 году, как взаимодействовали абхазские и российские писатели, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации писателей Абхазии, Союза литераторов России, писатель Владимир Делба.
"В 2024 год Ассамблея народов Евразии и Африки прошла, имея в своей структуре утвержденную, зарегистрированную во всех соответствующих органах, Всемирную организацию писателей. Первый учредительный конгресс состоялся в позапрошлом году в Нигерии. Были избраны органы руководства, утверждена структура. Я был избран в литсовет уже новой организации как представитель Абхазии. Это очень важно и ценно, это дает нам, абхазским писателям, абхазскому читательскому сообществу новые интересные перспективы", - рассказал Делба.
О том, какие шаги были сделаны, слушайте в подкасте.