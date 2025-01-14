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Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей

Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей

Sputnik Абхазия

Что важного произошло в литературе в 2024 году, как взаимодействовали абхазские и российские писатели, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации... 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T18:24+0300

2025-01-14T18:24+0300

2025-01-14T18:24+0300

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Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей Sputnik Абхазия Делба рассказал о новых перспективах для абхазских писателей и читателей

"В 2024 год Ассамблея народов Евразии и Африки прошла, имея в своей структуре утвержденную, зарегистрированную во всех соответствующих органах, Всемирную организацию писателей. Первый учредительный конгресс состоялся в позапрошлом году в Нигерии. Были избраны органы руководства, утверждена структура. Я был избран в литсовет уже новой организации как представитель Абхазии. Это очень важно и ценно, это дает нам, абхазским писателям, абхазскому читательскому сообществу новые интересные перспективы", - рассказал Делба. О том, какие шаги были сделаны, слушайте в подкасте.

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