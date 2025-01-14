https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/plennyy-ukrainskiy-pogranichnik-rasskazal-o-podgotovke-instruktorov-nato-1053399333.html

Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО

Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО

Sputnik Абхазия

Шесть сотрудников украинской Госпогранслужбы попали в плен на границе с Белгородской областью 6 января. 14.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-14T11:41+0300

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2025-01-14T11:41+0300

нато

новости

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Инструкторы НАТО не понимают современных реалий войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ пленного украинского пограничника. Сам пленный проходил подготовку на военных базах в Великобритании и Франции. Он сообщил, что обучение было легким, "обычный курс молодого бойца". При этом инструкторы не знают, как себя вести, если противник в боевых условиях использует беспилотники."Европейцы, британцы <…> они не понимают, как с этим работать. <...> Они не осознают. Накаты, штурмы — старая их система. Это связано с тем, что они только в Африке воевали с бедуинами какими-то. <...> Объясняешь современные реалии войны — для них это дико, они этого не понимают", - рассказал он.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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