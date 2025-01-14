https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/plennyy-ukrainskiy-pogranichnik-rasskazal-o-podgotovke-instruktorov-nato-1053399333.html
Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО
Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО
Sputnik Абхазия
Шесть сотрудников украинской Госпогранслужбы попали в плен на границе с Белгородской областью 6 января. 14.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-14T11:41+0300
2025-01-14T11:41+0300
2025-01-14T11:41+0300
нато
новости
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Инструкторы НАТО не понимают современных реалий войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ пленного украинского пограничника. Сам пленный проходил подготовку на военных базах в Великобритании и Франции. Он сообщил, что обучение было легким, "обычный курс молодого бойца". При этом инструкторы не знают, как себя вести, если противник в боевых условиях использует беспилотники."Европейцы, британцы <…> они не понимают, как с этим работать. <...> Они не осознают. Накаты, штурмы — старая их система. Это связано с тем, что они только в Африке воевали с бедуинами какими-то. <...> Объясняешь современные реалии войны — для них это дико, они этого не понимают", - рассказал он.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нато, новости
Пленный украинский пограничник рассказал о подготовке инструкторов НАТО
Шесть сотрудников украинской Госпогранслужбы попали в плен на границе с Белгородской областью 6 января.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik.
Инструкторы НАТО не понимают современных реалий войны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на рассказ пленного украинского пограничника.
По его словам, военные Североатлантического альянса при подготовке бойцов из Украины не просто используют старые методы, но и сами пытаются у них учиться.
Сам пленный проходил подготовку на военных базах в Великобритании и Франции. Он сообщил, что обучение было легким, "обычный курс молодого бойца". При этом инструкторы не знают, как себя вести, если противник в боевых условиях использует беспилотники.
"Европейцы, британцы <…> они не понимают, как с этим работать. <...> Они не осознают. Накаты, штурмы — старая их система. Это связано с тем, что они только в Африке воевали с бедуинами какими-то. <...> Объясняешь современные реалии войны — для них это дико, они этого не понимают", - рассказал он.