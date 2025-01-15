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Автомобиль сгорел в Гагре

Автомобиль сгорел в Гагре

Sputnik Абхазия

В результате происшествия никто не пострадал, личность владельца авто устанавливается. 15.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сгорел у железнодорожного павильона в Гагре, сообщили Sputnik в пожарно-спасательном отряде по охране Гагрского района. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, но владельца машины на месте не оказалось. Его личность сейчас устанавливается.

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