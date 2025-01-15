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Автомобиль сгорел в Гагре
Автомобиль сгорел в Гагре
Sputnik Абхазия
В результате происшествия никто не пострадал, личность владельца авто устанавливается. 15.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-15T12:21+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сгорел у железнодорожного павильона в Гагре, сообщили Sputnik в пожарно-спасательном отряде по охране Гагрского района. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, но владельца машины на месте не оказалось. Его личность сейчас устанавливается.
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абхазия, новости, гагра, мчс абхазии
Автомобиль сгорел в Гагре
12:21 15.01.2025 (обновлено: 12:22 15.01.2025)
В результате происшествия никто не пострадал, личность владельца авто устанавливается.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль сгорел у железнодорожного павильона в Гагре, сообщили Sputnik в пожарно-спасательном отряде по охране Гагрского района.
Уточняется, что сигнал о происшествии поступил 15 января в 06:00.
Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, но владельца машины на месте не оказалось. Его личность сейчас устанавливается.