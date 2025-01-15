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ФСБ предотвратила подкуп российских военных со стороны Украины
ФСБ предотвратила подкуп российских военных со стороны Украины
Sputnik Абхазия
За один миллион долларов российские военные, по плану украинской разведки, должны были оставить свои позиции в Горловке. 15.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-15T10:44+0300
2025-01-15T10:44+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Контрразведка ФСБ предотвратила подкуп российских военных в зоне СВО со стороны Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что украинская разведка обещала российским военным миллион долларов за то, что они оставят свои позиции в Горловке в ДНР, в качестве аванса им передали сто тысяч долларов.Во время операции контрразведки были выявлены районы сосредоточения ВСУ, по которым нанесли удары российские военные.Полученные от ГУР деньги направили на закупку оборудования для российских частей в зоне спецоперации.
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ФСБ предотвратила подкуп российских военных со стороны Украины
10:44 15.01.2025 (обновлено: 10:55 15.01.2025)
За один миллион долларов российские военные, по плану украинской разведки, должны были оставить свои позиции в Горловке.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik.
Контрразведка ФСБ предотвратила подкуп российских военных в зоне СВО со стороны Киева, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что украинская разведка обещала российским военным миллион долларов за то, что они оставят свои позиции в Горловке в ДНР, в качестве аванса им передали сто тысяч долларов.
"Устремления ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины - прим.) были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия", – заявили в ведомстве.
Во время операции контрразведки были выявлены районы сосредоточения ВСУ, по которым нанесли удары российские военные.
Полученные от ГУР деньги направили на закупку оборудования для российских частей в зоне спецоперации.