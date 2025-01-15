https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/fsb-predotvratila-podkup-rossiyskikh-voennykh-so-storony-ukrainy-1053404682.html

ФСБ предотвратила подкуп российских военных со стороны Украины

ФСБ предотвратила подкуп российских военных со стороны Украины

Sputnik Абхазия

За один миллион долларов российские военные, по плану украинской разведки, должны были оставить свои позиции в Горловке. 15.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Контрразведка ФСБ предотвратила подкуп российских военных в зоне СВО со стороны Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что украинская разведка обещала российским военным миллион долларов за то, что они оставят свои позиции в Горловке в ДНР, в качестве аванса им передали сто тысяч долларов.Во время операции контрразведки были выявлены районы сосредоточения ВСУ, по которым нанесли удары российские военные.Полученные от ГУР деньги направили на закупку оборудования для российских частей в зоне спецоперации.

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