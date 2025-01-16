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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии
Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии при плане в 5,7 миллиарда. План перевыполнен на... 16.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии при плане в 5,7 миллиарда. План перевыполнен на 12%.Поступления по районам составили:
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бюджет, налоги, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии
бюджет, налоги, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии

Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии

17:30 16.01.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии при плане в 5,7 миллиарда. План перевыполнен на 12%.
Поступления по районам составили:
Сухум – при плане в 2,7 миллиарда поступило более 3 миллиардов рублей;
по Гагрскому району – при плане 1,8 миллиарда поступил 1,8 миллиарда рублей;
по Гудаутскому району – при плане 572,4 миллиона поступило 663,5 миллиона рублей;
по Сухумскому району – при плане 120,9 миллиона поступило 200,8 миллиона рублей;
по Гулрыпшскому району – при плане 167,1 миллиона поступило 220,8 миллиона рублей;
по Очамчырскому району – при плане 193,6 миллиона поступило 254,6 миллиона рублей;
по Ткуарчалскому району – при плане 41,5 миллиона поступило 59,1 миллиона рублей;
по Галскому району – при плане 70,6 миллиона поступило 77,4 миллиона рублей.
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