https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/bolee-64-milliarda-rubley-nalogovykh-platezhey-postupilo-za-2024-god-v-byudzhet-abkhazii--1053414376.html

Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии

Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии при плане в 5,7 миллиарда. План перевыполнен на... 16.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-16T17:30+0300

2025-01-16T17:30+0300

2025-01-16T17:30+0300

в абхазии

бюджет

налоги

абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Более 6,4 миллиарда рублей налоговых платежей поступило за 2024 год в бюджет Абхазии при плане в 5,7 миллиарда. План перевыполнен на 12%.Поступления по районам составили:

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Sputnik Абхазия

бюджет, налоги, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии