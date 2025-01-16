https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/dbar-o-razlive-mazuta-v-chernom-more-imeet-znachenie-chto-eto-proizoshlo-zimoy-1053412691.html

Дбар о разливе мазута в Черном море: имеет значение, что это произошло зимой

Дбар о разливе мазута в Черном море: имеет значение, что это произошло зимой

Sputnik Абхазия

Можно ли будет купаться в море, каковы перспективы летнего турсезона в Абхазии и какие угрозы существуют в связи с экологической катастрофой из-за разлива... 16.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-16T16:01+0300

2025-01-16T16:01+0300

2025-01-16T16:35+0300

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абхазия

черное море

экология

разлив нефти

мазут

керченский пролив

подкасты

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Дбар о разливе мазута в Черном море: имеет значение, что это произошло зимой Sputnik Абхазия Дбар о разливе мазута в Черном море: имеет значение, что это произошло зимой

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива произошло крушение танкеров, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в воде оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе не несет прямой угрозы побережью Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik директор Института экологии Роман Дбар.По его словам, то, что экологическая катастрофа произошла зимой, имеет значение. Температура морской воды, которая будет снижаться в январе и феврале, не дает мазуту переходить в более текучее состояние. Кроме того, направление и скорость морского течения не позволят нефтепродуктам добраться до берегов Абхазии.Роман Дбар уточнил, что место аварии и абхазские берега разделяет около 350 километров. Он добавил, что пляжи республики не пострадают, и ЧП в Керченском проливе не повлияет на предстоящий турсезон.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, черное море, экология, разлив нефти, мазут, керченский пролив, подкасты, аудио