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Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС

Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа... 16.01.2025, Sputnik Абхазия

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хамас

израиль

сектор газа

биньямин нетаньяху

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского движения подтвердить его детали через посредников.В канцелярии израильского премьера заявили, что кабмин не соберется для утверждения сделки по Газе до тех пор, пока посредники не уведомят, что ХАМАС приняло все ее пункты.В среду премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что посредники из его страны, а также из США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.

израиль

сектор газа

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хамас, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху