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Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа... 16.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-16T12:27+0300
2025-01-16T12:27+0300
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израиль
сектор газа
биньямин нетаньяху
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского движения подтвердить его детали через посредников.В канцелярии израильского премьера заявили, что кабмин не соберется для утверждения сделки по Газе до тех пор, пока посредники не уведомят, что ХАМАС приняло все ее пункты.В среду премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что посредники из его страны, а также из США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
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хамас, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху
хамас, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
12:27 16.01.2025 (обновлено: 13:10 16.01.2025)
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выдвинул условие по заключению сделки с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, потребовав от палестинского движения подтвердить его детали через посредников.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", – заявили в канцелярии.
В канцелярии израильского премьера заявили, что кабмин не соберется для утверждения сделки по Газе до тех пор, пока посредники не уведомят, что ХАМАС приняло все ее пункты.
В среду премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что посредники из его страны, а также из США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, оно вступит в силу 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.