https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/posrednik-gubaz-ob-itogakh-raboty-kaznacheystva-v-2024-godu---1053410032.html

Посредник: Губаз об итогах работы Казначейства в 2024 году

Посредник: Губаз об итогах работы Казначейства в 2024 году

Sputnik Абхазия

Заместитель и.о. министра финансов, начальник Казначейства Абхазии Саид Губаз в эфире радио Sputnik подвел итоги работы. 16.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-16T13:41+0300

2025-01-16T13:41+0300

2025-01-16T13:41+0300

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казначейская система в абхазии

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Посредник: Губаз об итогах работы Казначейства в 2024 году Sputnik Абхазия Посредник: Губаз об итогах работы Казначейства в 2024 году

Если обычно финансовый год протекает спокойно, то 2024 год был сложным и нестабильным, именно наличие казначейской системы исполнения бюджета позволило централизовать средства бюджета, сказал Губаз."Вторая половина ноября была сложная. Большая часть бюджета направлялось на оплату перетока электроэнергии, при этом нельзя было останавливать работу бюджетных учреждений, чтобs не было задолженности по выплатам социального характера. Мы с этой задачей справились, задолженности на конец 2024 года по оплате пенсий и заработных плат нет", – сказал Губаз.При этом были приостановлены программы по приобретению оборудования, оплата ремонтных работ.Управление казначейства Минфина Абхазии открылось в 2016 году. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, бюджет, казначейская система в абхазии, аудио