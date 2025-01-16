https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/rospotrebnadzor-ne-nashel-otkloneniy-v-kachestve-ryby-dobytoy-v-chernom-more--1053410457.html

Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы, добытой в Черном море

Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы, добытой в Черном море

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море после крушения танкеров в Керченском... 16.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-16T12:22+0300

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роспотребнадзор

россия

черное море

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор намерен расширить лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и показателей качества окружающей среды. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

россия

черное море

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Sputnik Абхазия

роспотребнадзор, россия, черное море