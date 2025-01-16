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Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы, добытой в Черном море
Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы, добытой в Черном море
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море после крушения танкеров в Керченском... 16.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-16T12:22+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила глава ведомства Анна Попова. Роспотребнадзор намерен расширить лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и показателей качества окружающей среды. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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роспотребнадзор, россия, черное море
роспотребнадзор, россия, черное море
Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы, добытой в Черном море
12:22 16.01.2025 (обновлено: 13:14 16.01.2025)
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Роспотребнадзор не нашел отклонений в качестве рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Выполнено около 200 проб, а также 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха, в том числе 617 – в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта.
Роспотребнадзор намерен расширить лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга и показателей качества окружающей среды.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.