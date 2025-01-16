https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/szha-obratilsya-k-zhurnalista-v-preddverii-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053414535.html
СЖА обратился к журналиста в преддверии выборов президента Абхазии
СЖА обратился к журналиста в преддверии выборов президента Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Союз журналистов Абхазии призвал редакции СМИ и журналистов в преддверии президентских выборов руководствоваться в своей работе... 16.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-16T17:00+0300
2025-01-16T17:00+0300
2025-01-16T17:37+0300
в абхазии
абхазия
цик абхазии
журналисты
сми
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253799_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_baeb2b9b5ec9d9f739665e2bc5a888ea.jpg
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Союз журналистов Абхазии призвал редакции СМИ и журналистов в преддверии президентских выборов руководствоваться в своей работе действующим законодательством и создавать всем кандидатам в президенты равные информационные возможности. В СЖА подчеркнули, что ответственное выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей будет способствовать свободному волеизъявлению избирателей и цивилизованному порядку проведения выборов.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253799_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e24b488c3974e5bae406d47b2788d1b4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, цик абхазии, журналисты, сми, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, цик абхазии, журналисты, сми, выборы президента абхазии - 2025
СЖА обратился к журналиста в преддверии выборов президента Абхазии
17:00 16.01.2025 (обновлено: 17:37 16.01.2025)
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Союз журналистов Абхазии призвал редакции СМИ и журналистов в преддверии президентских выборов руководствоваться в своей работе действующим законодательством и создавать всем кандидатам в президенты равные информационные возможности.
"Все материалы, посвященные выборной тематике, должны быть объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам", — говорится в обращении.
В СЖА подчеркнули, что ответственное выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей будет способствовать свободному волеизъявлению избирателей и цивилизованному порядку проведения выборов.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.