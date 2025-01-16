https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/szha-obratilsya-k-zhurnalista-v-preddverii-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053414535.html

СЖА обратился к журналиста в преддверии выборов президента Абхазии

СЖА обратился к журналиста в преддверии выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Союз журналистов Абхазии призвал редакции СМИ и журналистов в преддверии президентских выборов руководствоваться в своей работе... 16.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-16T17:00+0300

2025-01-16T17:00+0300

2025-01-16T17:37+0300

в абхазии

абхазия

цик абхазии

журналисты

сми

выборы президента абхазии - 2025

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253799_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_baeb2b9b5ec9d9f739665e2bc5a888ea.jpg

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Союз журналистов Абхазии призвал редакции СМИ и журналистов в преддверии президентских выборов руководствоваться в своей работе действующим законодательством и создавать всем кандидатам в президенты равные информационные возможности. В СЖА подчеркнули, что ответственное выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей будет способствовать свободному волеизъявлению избирателей и цивилизованному порядку проведения выборов.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, цик абхазии, журналисты, сми, выборы президента абхазии - 2025