Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/tsik-abkhazii-zaregistriroval-pyatogo-kandidata-na-vyborakh-prezidenta--1053414605.html
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала. 16.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-16T13:30+0300
2025-01-16T17:37+0300
в абхазии
цик абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253953_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_634fe90c685bd84388b57ca3fb6ad144.jpg
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.Решение было принято на заседании 16 января. Сегодня завершилась регистрация кандидатов. На пост главы государства также зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, и кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253953_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_10e1b95b3fa006554f204e84e0db2a49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025

ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента

13:30 16.01.2025 (обновлено: 17:37 16.01.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукРегистрация инициативных групп в ЦИК
Регистрация инициативных групп в ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.
Решение было принято на заседании 16 января. Сегодня завершилась регистрация кандидатов.
На пост главы государства также зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, и кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0