https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/tsik-abkhazii-zaregistriroval-pyatogo-kandidata-na-vyborakh-prezidenta--1053414605.html

ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента

ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала. 16.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-16T13:30+0300

2025-01-16T17:37+0300

в абхазии

цик абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.Решение было принято на заседании 16 января. Сегодня завершилась регистрация кандидатов. На пост главы государства также зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, и кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.

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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025