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ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала. 16.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-16T13:30+0300
2025-01-16T13:30+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.Решение было принято на заседании 16 января. Сегодня завершилась регистрация кандидатов. На пост главы государства также зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, и кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата на выборах президента
13:30 16.01.2025 (обновлено: 17:37 16.01.2025)
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал пятого кандидата в президенты председателя Черноморского банка развития Адгура Хурхумала.
Решение было принято на заседании 16 января. Сегодня завершилась регистрация кандидатов.
На пост главы государства также зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, и кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.