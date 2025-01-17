Биографии кандидатов в президенты и вице-президенты
13:24 17.01.2025 (обновлено: 16:10 17.01.2025)
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Кандидат в президенты Олег Барциц
Олег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: МГУ имени Ломоносова по специальности "политолог, преподаватель социально-политических дисциплин"; Дипломатическая Академия МИД России, специалист по международным отношениям.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации по 2024 год.
Адрес места жительства: с 2011 года – село Блабырхуа Гудаутского района
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.
© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Барциц
Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кандидат в вице-президенты Адгур Какоба
Адгур Какоба родился 24 ноября 1965 года в селе Кутол Очамчырского района.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "литературовед, филолог-преподаватель абхазского языка и литературы".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: замдиректора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ.
Адрес места жительства: с 2008 года – Сухум, улица Агумаа, дом 1, квартира 9.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участвовал, кавалер ордена Леона.
© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Какоба
Адгур Какоба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кандидат в президенты Роберт Аршба
Роберт Аршба родился 22 марта 1974 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Абхазский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель Контрольной палаты Республики Абхазия по 2023 год.
Адрес места жительства: с 2008 года – Гулрыпшский район, село Бабышира, улица Корасская, дом 86.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации,
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участник.
© Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Аршба
Роберт Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кандидат в вице-президенты Даут Агрба
Даут Агрба родился 11 октября 1978 года в Гагре.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "финансы и кредит"; Московский государственный открытый университет по специальности "юрист"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "финансовые институты и рынки".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: член Общественной палаты Республики Абхазия.
Адрес места жительства: с 2007 года – Гагра, улица Демерджипа, дом 130 "А".
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.
© Sputnik / Марианна Кубрава Даут Агрба
Даут Агрба
© Sputnik / Марианна Кубрава
Кандидат в президенты Адгур Ардзинба
Адгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова, специальность "промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наук.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель РОО АНД.
Адрес места жительства: с 2005 года – Новый Афон, улица Лакоба, дом 60.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал.
© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Ардзинба
Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кандидат в вице-президенты Алхас Джинджал
Алхас Джинджал родился 6 октября 1974 года в Сухуме.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Кабардино-балкарский государственный университет, медицинский факультет.
Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: врач-хирург Сухумской городской клинической больницы.
Адрес места жительства: с 2000 года – Сухум, улица Джонуа, дом 5, квартира 17.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участвовал, награжден медалью "За отвагу".
© SputnikАлхас Джинджолия
Алхас Джинджолия
© Sputnik
Кандидат в президенты Бадра Гунба
Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Саратовский государственный аграрный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: вице-президент Республики Абхазия.
Адрес места жительства: с 2022 года – Сухум, улица Инал-ипа, дом 90.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба
Бадра Гунба
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
Кандидат в вице-президенты Беслан Бигвава
Беслан Владимирович Бигвава родился 28 июля 1971 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз
Образование: Восточно-Украинский государственный университет, по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство".
Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: глава администрации Очамчырского района.
Адрес места жительства: с 2007 года – Очамчыра, улица Леона, дом 193.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участник.
© Sputnik / Леон Адлейба Беслан Бигвава
Беслан Бигвава
© Sputnik / Леон Адлейба
Кандидат в президенты Адгур Хурхумал
Адгур Вадимович Хурхумал родился 24 августа 1982 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Майкопский государственный технологический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: КБ "Черноморский Банк Развития" (ООО), Председатель Правления
Адрес места жительства: с 2024 года – Сухум, улица Черкесская, дом 18.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.
© Foto / из соцсетейАдгур Хурхумал
Адгур Хурхумал
© Foto / из соцсетей
Кандидат в вице-президенты Тенгиз Кутелиа
Тенгиз Сардионович Кутелиа родился 5 марта 1971 года в селе Тамыш Очамчырского района.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Ставропольский государственный аграрный университет по специальности "агрономия"
Основное место работы или службы, занимаемая должность: полковник в отставке.
Адрес места жительства: с 2007 года – Сухум, Шоссейный 5-й проезд, дом 27.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участник.
© Foto / из соцсетейТенгиз Кутелия
Тенгиз Кутелия
© Foto / из соцсетей