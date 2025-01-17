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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html
Биографии кандидатов в президенты и вице-президенты
Биографии кандидатов в президенты и вице-президенты
Sputnik Абхазия
Олег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T13:24+0300
2025-01-17T16:10+0300
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Кандидат в президенты Олег БарцицОлег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: МГУ имени Ломоносова по специальности "политолог, преподаватель социально-политических дисциплин"; Дипломатическая Академия МИД России, специалист по международным отношениям.Основное место работы или службы, занимаемая должность: торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации по 2024 год.Адрес места жительства: с 2011 года – село Блабырхуа Гудаутского районаГражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.Кандидат в вице-президенты Адгур КакобаАдгур Какоба родился 24 ноября 1965 года в селе Кутол Очамчырского района.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "литературовед, филолог-преподаватель абхазского языка и литературы".Основное место работы или службы, занимаемая должность: замдиректора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ.Адрес места жительства: с 2008 года – Сухум, улица Агумаа, дом 1, квартира 9.Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участвовал, кавалер ордена Леона.Кандидат в президенты Роберт АршбаРоберт Аршба родился 22 марта 1974 года в Ткуарчале.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Абхазский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель Контрольной палаты Республики Абхазия по 2023 год.Адрес места жительства: с 2008 года – Гулрыпшский район, село Бабышира, улица Корасская, дом 86.Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации,Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участник.Кандидат в вице-президенты Даут АгрбаДаут Агрба родился 11 октября 1978 года в Гагре.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "финансы и кредит"; Московский государственный открытый университет по специальности "юрист"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "финансовые институты и рынки".Основное место работы или службы, занимаемая должность: член Общественной палаты Республики Абхазия.Адрес места жительства: с 2007 года – Гагра, улица Демерджипа, дом 130 "А".Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.Кандидат в президенты Адгур АрдзинбаАдгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова, специальность "промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наук.Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель РОО АНД.Адрес места жительства: с 2005 года – Новый Афон, улица Лакоба, дом 60.Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал.Кандидат в вице-президенты Алхас ДжинджалАлхас Джинджал родился 6 октября 1974 года в Сухуме.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Кабардино-балкарский государственный университет, медицинский факультет.Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: врач-хирург Сухумской городской клинической больницы.Адрес места жительства: с 2000 года – Сухум, улица Джонуа, дом 5, квартира 17.Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участвовал, награжден медалью "За отвагу".Кандидат в президенты Бадра ГунбаБадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Саратовский государственный аграрный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит".Основное место работы или службы, занимаемая должность: вице-президент Республики Абхазия.Адрес места жительства: с 2022 года – Сухум, улица Инал-ипа, дом 90.Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал.Кандидат в вице-президенты Беслан БигваваБеслан Владимирович Бигвава родился 28 июля 1971 года в Ткуарчале.Биографические данные:Национальность: абхазОбразование: Восточно-Украинский государственный университет, по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство".Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: глава администрации Очамчырского района.Адрес места жительства: с 2007 года – Очамчыра, улица Леона, дом 193.Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участник.Кандидат в президенты Адгур ХурхумалАдгур Вадимович Хурхумал родился 24 августа 1982 года в Ткуарчале.Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Майкопский государственный технологический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".Основное место работы или службы, занимаемая должность: КБ "Черноморский Банк Развития" (ООО), Председатель ПравленияАдрес места жительства: с 2024 года – Сухум, улица Черкесская, дом 18.Гражданство: Республики Абхазия и Российской ФедерацииУчастие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.Кандидат в вице-президенты Тенгиз Кутелиа Тенгиз Сардионович Кутелиа родился 5 марта 1971 года в селе Тамыш Очамчырского района. Биографические данные:Национальность: абхаз.Образование: Ставропольский государственный аграрный университет по специальности "агрономия"Основное место работы или службы, занимаемая должность: полковник в отставке.Адрес места жительства: с 2007 года – Сухум, Шоссейный 5-й проезд, дом 27.Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участник.
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биографии, цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
биографии, цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025

Биографии кандидатов в президенты и вице-президенты

13:24 17.01.2025 (обновлено: 16:10 17.01.2025)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кандидат в президенты Олег Барциц

Олег Барциц родился 7 января 1967 года в Гудауте.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: МГУ имени Ломоносова по специальности "политолог, преподаватель социально-политических дисциплин"; Дипломатическая Академия МИД России, специалист по международным отношениям.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации по 2024 год.
Адрес места жительства: с 2011 года – село Блабырхуа Гудаутского района
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.
© Sputnik / Томас ТхайцукОлег Барциц
Олег Барциц - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кандидат в вице-президенты Адгур Какоба

Адгур Какоба родился 24 ноября 1965 года в селе Кутол Очамчырского района.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "литературовед, филолог-преподаватель абхазского языка и литературы".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: замдиректора Учебно-научного центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ.
Адрес места жительства: с 2008 года – Сухум, улица Агумаа, дом 1, квартира 9.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участвовал, кавалер ордена Леона.
© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Какоба
Адгур Какоба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Адгур Какоба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кандидат в президенты Роберт Аршба

Роберт Аршба родился 22 марта 1974 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Абхазский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель Контрольной палаты Республики Абхазия по 2023 год.
Адрес места жительства: с 2008 года – Гулрыпшский район, село Бабышира, улица Корасская, дом 86.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации,
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участник.
© Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Аршба
Роберт Аршба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Роберт Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кандидат в вице-президенты Даут Агрба

Даут Агрба родился 11 октября 1978 года в Гагре.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Абхазский государственный университет, по специальности "финансы и кредит"; Московский государственный открытый университет по специальности "юрист"; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "финансовые институты и рынки".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: член Общественной палаты Республики Абхазия.
Адрес места жительства: с 2007 года – Гагра, улица Демерджипа, дом 130 "А".
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.
© Sputnik / Марианна Кубрава Даут Агрба
Даут Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Даут Агрба
© Sputnik / Марианна Кубрава

Кандидат в президенты Адгур Ардзинба

Адгур Ардзинба родился 8 января 1982 года в Гудауте.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова, специальность "промышленно-гражданское строительство", кандидат экономических наук.
Основное место работы или службы, занимаемая должность: председатель РОО АНД.
Адрес места жительства: с 2005 года – Новый Афон, улица Лакоба, дом 60.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал.
© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Ардзинба
Адгур Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кандидат в вице-президенты Алхас Джинджал

Алхас Джинджал родился 6 октября 1974 года в Сухуме.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Кабардино-балкарский государственный университет, медицинский факультет.
Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: врач-хирург Сухумской городской клинической больницы.
Адрес места жительства: с 2000 года – Сухум, улица Джонуа, дом 5, квартира 17.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участвовал, награжден медалью "За отвагу".
© SputnikАлхас Джинджолия
Алхас Джинджолия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Алхас Джинджолия
© Sputnik

Кандидат в президенты Бадра Гунба

Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Саратовский государственный аграрный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: вице-президент Республики Абхазия.
Адрес места жительства: с 2022 года – Сухум, улица Инал-ипа, дом 90.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: не участвовал.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Бадра Гунба
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии

Кандидат в вице-президенты Беслан Бигвава

Беслан Владимирович Бигвава родился 28 июля 1971 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз
Образование: Восточно-Украинский государственный университет, по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство".
Основное место работы или службы, занимаемая должность последние пять лет: глава администрации Очамчырского района.
Адрес места жительства: с 2007 года – Очамчыра, улица Леона, дом 193.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов: участник.
© Sputnik / Леон Адлейба Беслан Бигвава
Беслан Бигвава - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Беслан Бигвава
© Sputnik / Леон Адлейба

Кандидат в президенты Адгур Хурхумал

Адгур Вадимович Хурхумал родился 24 августа 1982 года в Ткуарчале.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Майкопский государственный технологический университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".
Основное место работы или службы, занимаемая должность: КБ "Черноморский Банк Развития" (ООО), Председатель Правления
Адрес места жительства: с 2024 года – Сухум, улица Черкесская, дом 18.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: не участвовал.
© Foto / из соцсетейАдгур Хурхумал
Адгур Хурхумал - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Адгур Хурхумал
© Foto / из соцсетей
Кандидат в вице-президенты Тенгиз Кутелиа
Тенгиз Сардионович Кутелиа родился 5 марта 1971 года в селе Тамыш Очамчырского района.
Биографические данные:
Национальность: абхаз.
Образование: Ставропольский государственный аграрный университет по специальности "агрономия"
Основное место работы или службы, занимаемая должность: полковник в отставке.
Адрес места жительства: с 2007 года – Сухум, Шоссейный 5-й проезд, дом 27.
Гражданство: Республики Абхазия и Российской Федерации.
Участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов: участник.
© Foto / из соцсетейТенгиз Кутелия
Тенгиз Кутелия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
Тенгиз Кутелия
© Foto / из соцсетей
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