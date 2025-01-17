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Глава ЦИК рассказал о подготовке президентских выборов в Абхазии

Глава ЦИК рассказал о подготовке президентских выборов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан рассказал о подготовке к выборам президента. 17.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-17T19:48+0300

2025-01-17T19:48+0300

2025-01-17T19:48+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан рассказал о подготовке к выборам президента. Дмитрий Маршан рассказал, что всего в Абхазии около 135 тысяч избирателей, которые могут принять участие в голосовании. Победитель президентских выборов в первом туре будет определен, если кто-то из кандидатов наберет более 50% голосов. Если по результатам первого тура победитель не будет определен, то через две недели проведут повторное голосование. Он также отметил, что будет организовано выездное голосование для тех граждан, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.

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видео, мультимедиа, абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, видео