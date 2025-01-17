https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/glavnyy-chetverg-loboda-ob-arkhitekture-gagrskogo-rayona-1053424426.html

Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района

Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района

Sputnik Абхазия

Какую работу проводили в отделе архитектуры и строительства Администрации Гагрского района по разработке и внедрению интересных архитектурных решений и каковы... 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района

Какую работу проводили в отделе архитектуры и строительства Администрации Гагрского района по разработке и внедрению интересных архитектурных решений и каковы ее итоги, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор района Диана Лобода.Слушайте подкаст.

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