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Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района
Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района
Sputnik Абхазия
Какую работу проводили в отделе архитектуры и строительства Администрации Гагрского района по разработке и внедрению интересных архитектурных решений и каковы... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T16:13+0300
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Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района
Какую работу проводили в отделе архитектуры и строительства Администрации Гагрского района по разработке и внедрению интересных архитектурных решений и каковы ее итоги, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор района Диана Лобода.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, главный четверг, гагрский район, аудио
Главный четверг: Лобода об архитектуре Гагрского района
16:13 17.01.2025 (обновлено: 16:14 17.01.2025)
Какую работу проводили в отделе архитектуры и строительства Администрации Гагрского района по разработке и внедрению интересных архитектурных решений и каковы ее итоги, в эфире радио Sputnik рассказала главный архитектор района Диана Лобода.