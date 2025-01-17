https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/io-genprokurora-abkhazii-poruchil-usilit-nadzor-na-vsekh-stadiyakh-izbiratelnoy-kampanii--1053418833.html
И.о. генпрокурора Абхазии поручил усилить надзор на всех стадиях избирательной кампании
И.о. генпрокурора Абхазии поручил усилить надзор на всех стадиях избирательной кампании
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Усилить прокурорский надзор за исполнением требований Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" на всех... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T12:20+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Усилить прокурорский надзор за исполнением требований Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" на всех стадиях избирательной кампании поручил и.о. генпрокурора Дамир Квициния. Заместители генпрокурора, начальники управлений, прокуроры района и Сухума, иных специализированных прокуратур должны: Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
И.о. генпрокурора Абхазии поручил усилить надзор на всех стадиях избирательной кампании
12:20 17.01.2025 (обновлено: 15:25 17.01.2025)
СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Усилить прокурорский надзор за исполнением требований Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" на всех стадиях избирательной кампании поручил и.о. генпрокурора Дамир Квициния.
Заместители генпрокурора, начальники управлений, прокуроры района и Сухума, иных специализированных прокуратур должны:
обеспечивать законность при подготовке и проведении выборов;
защищать права и свободы человека и гражданина,
незамедлительно реагировать на нарушения прав граждан в социальной сфере, не допуская роста социальной напряженности и дестабилизации избирательного процесса в районах и городах;
не допускать подмены прокурорами обязанностей избирательных комиссий, иных государственных органов;
обеспечить своевременное рассмотрение жалоб в определенные законом сроки;
при выявлении нарушений законодательства о выборах, обеспечить своевременное применение всего комплекса мер прокурорского реагирования;
незамедлительно информировать руководство Генпрокуратуры о преступлениях, нарушающих установленный порядок подготовки и проведения выборов.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.