https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/io-genprokurora-abkhazii-poruchil-usilit-nadzor-na-vsekh-stadiyakh-izbiratelnoy-kampanii--1053418833.html

И.о. генпрокурора Абхазии поручил усилить надзор на всех стадиях избирательной кампании

И.о. генпрокурора Абхазии поручил усилить надзор на всех стадиях избирательной кампании

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Усилить прокурорский надзор за исполнением требований Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" на всех... 17.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-17T12:20+0300

2025-01-17T12:20+0300

2025-01-17T15:25+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

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СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Усилить прокурорский надзор за исполнением требований Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" на всех стадиях избирательной кампании поручил и.о. генпрокурора Дамир Квициния. Заместители генпрокурора, начальники управлений, прокуроры района и Сухума, иных специализированных прокуратур должны: Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.

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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025