https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/khintba-o-konkurse-khibly-gerzmava-vpechatlyayusche-masshtabno-1053413874.html
Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно
Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно
Sputnik Абхазия
Своими впечатлениями об открытии международного конкурса Хиблы Герзмава в Москве и значении этого события в эфире радио Sputnik поделился директор РУСДРАМа... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T09:57+0300
2025-01-17T09:57+0300
2025-01-17T10:14+0300
радио
подкасты
хибла герзмава
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/10/1053413709_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ba7d5d8dea1e780ecced9c646045931.jpg
Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно
Sputnik Абхазия
Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно
В Москве, в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, прошло открытие II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В нем приняли участие сама оперная дива, аргентинский тенор и дирижер Хосе Кура, а также лауреаты первого конкурса Хиблы Герзмава, который прошел в 2023 году.За главный приз будут бороться 25 концертмейстеров и 45 вокалистов. Сам конкурс состоит из трех этапов, а гала-концерт победителей и лауреатов пройдет 24 января."Хибла Герзмава – певица номер один в России. Она по праву занимает место примадонны российской оперной сцены. Даже в нынешние времена, когда есть попытки ограничить Россию, конкурс Хиблы сумел собрать в Москве выдающихся мировых оперных певцов", – сказал Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/10/1053413709_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_286a4c4018e4f10dc8926371196c0ca4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, хибла герзмава, аудио
подкасты, хибла герзмава, аудио
Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно
09:57 17.01.2025 (обновлено: 10:14 17.01.2025)
Своими впечатлениями об открытии международного конкурса Хиблы Герзмава в Москве и значении этого события в эфире радио Sputnik поделился директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
В Москве, в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, прошло открытие II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В нем приняли участие сама оперная дива, аргентинский тенор и дирижер Хосе Кура, а также лауреаты первого конкурса Хиблы Герзмава, который прошел в 2023 году.
За главный приз будут бороться 25 концертмейстеров и 45 вокалистов. Сам конкурс состоит из трех этапов, а гала-концерт победителей и лауреатов пройдет 24 января.
"Хибла Герзмава – певица номер один в России. Она по праву занимает место примадонны российской оперной сцены. Даже в нынешние времена, когда есть попытки ограничить Россию, конкурс Хиблы сумел собрать в Москве выдающихся мировых оперных певцов", – сказал Хинтба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.