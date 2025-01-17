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Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно

Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно

Sputnik Абхазия

Своими впечатлениями об открытии международного конкурса Хиблы Герзмава в Москве и значении этого события в эфире радио Sputnik поделился директор РУСДРАМа... 17.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-17T09:57+0300

2025-01-17T09:57+0300

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Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно Sputnik Абхазия Хинтба о конкурсе Хиблы Герзмава: впечатляюще, масштабно

В Москве, в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, прошло открытие II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. В нем приняли участие сама оперная дива, аргентинский тенор и дирижер Хосе Кура, а также лауреаты первого конкурса Хиблы Герзмава, который прошел в 2023 году.За главный приз будут бороться 25 концертмейстеров и 45 вокалистов. Сам конкурс состоит из трех этапов, а гала-концерт победителей и лауреатов пройдет 24 января."Хибла Герзмава – певица номер один в России. Она по праву занимает место примадонны российской оперной сцены. Даже в нынешние времена, когда есть попытки ограничить Россию, конкурс Хиблы сумел собрать в Москве выдающихся мировых оперных певцов", – сказал Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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