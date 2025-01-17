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Минобороны России готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны России готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Вчера Украина попыталась ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS производства США, сообщило Минобороны России. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T15:40+0300
2025-01-17T15:40+0300
2025-01-17T16:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Вчера Украина попыталась ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS производства США, сообщило Минобороны России. Все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Принимаются меры по нанесению ответного удара.
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россия, украина, белгородская область, министерство обороны рф
россия, украина, белгородская область, министерство обороны рф
Минобороны России готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
15:40 17.01.2025 (обновлено: 16:45 17.01.2025)
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Вчера Украина попыталась ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS производства США, сообщило Минобороны России.
"Вчера,16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", — говорится в сообщении.
Все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Принимаются меры по нанесению ответного удара.