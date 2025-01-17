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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/minoborony-rossii-gotovit-otvet-na-ukrainskiy-udar-atacms-po-belgorodskoy-oblasti-1053425544.html
Минобороны России готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны России готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Вчера Украина попыталась ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS производства США, сообщило Минобороны России. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T15:40+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Вчера Украина попыталась ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS производства США, сообщило Минобороны России. Все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Принимаются меры по нанесению ответного удара.
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россия, украина, белгородская область, министерство обороны рф

Минобороны России готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области

15:40 17.01.2025 (обновлено: 16:45 17.01.2025)
© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Вчера Украина попыталась ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS производства США, сообщило Минобороны России.

"Вчера,16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США", — говорится в сообщении.

Все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Принимаются меры по нанесению ответного удара.
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