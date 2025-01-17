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Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, пишет РИА Новости."Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", — заявил российский лидер.Главные положения документа:
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россия, иран, в мире, политика
россия, иран, в мире, политика
Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, пишет РИА Новости.
"Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", — заявил российский лидер.
Главные положения документа:
В третьей статье договора оговаривается, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.
Страны будут взаимодействовать в проведении совместных военных учений, а также совместно работать по вопросам контроля над вооружениями, разоружением и обеспечением международной безопасности.
Москва и Тегеран будут работать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры. Страны также воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.
Россия и Иран договорились о сотрудничестве спецслужб для укрепления нацбезопасности и противодействия общим угрозам.