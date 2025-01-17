https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/rossiya-i-iran-podpisali-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-1053429539.html

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем... 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, пишет РИА Новости."Мы удовлетворены итогами нынешних переговоров. Уверен, достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса российско-иранских отношений, связей. Конечно, этому будет служить подписанный межгосударственный договор", — заявил российский лидер.Главные положения документа:

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