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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-vosem-naselennykh-punktov--1053425658.html
Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Калиново Харьковской области, Терны, Янтарное, Шевченко, Песчаное, Украинка... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Калиново Харьковской области, Терны, Янтарное, Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка и Нескучное в ДНР.Недельная сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов

16:00 17.01.2025 (обновлено: 16:46 17.01.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Калиново Харьковской области, Терны, Янтарное, Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка и Нескучное в ДНР.
Недельная сводка Минобороны России:
С 11 по 17 января Вооруженными силами РФ нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов.  
За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40643 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20650 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20742 орудия полевой артиллерии и минометов, 30433 единицы специальной военной автомобильной техники.
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