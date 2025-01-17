Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов

С 11 по 17 января Вооруженными силами РФ нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов. С 11 по 17 января Вооруженными силами РФ нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов.

За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.