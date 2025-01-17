https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/sochinskaya-tamozhnya-budet-sozdana-v-strukture-yuzhnogo-tamozhennogo-upravleniya-1053425138.html
Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления
Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления с 30 января 2025 года. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T16:39+0300
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления с 30 января 2025 года. Сочинская таможня будет расположена по адресу: Сочи, Хостинский район, улица Гагринская, дом 12. Сочинскую таможню реорганизовали с 1 октября 2020 года, присоединив ее к Краснодарской. При этом четыре таможенных поста остались на прежних местах.
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Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления с 30 января 2025 года.
Регионом деятельности таможни станут Туапсинский район, Сочи и Туапсе, поселок городского типа Сириус, акватория вод территориального моря РФ, омывающего берега этих административных образований.
Сочинская таможня будет расположена по адресу: Сочи, Хостинский район, улица Гагринская, дом 12.
Сочинскую таможню реорганизовали с 1 октября 2020 года, присоединив ее к Краснодарской. При этом четыре таможенных поста остались на прежних местах.