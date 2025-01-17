https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/sochinskaya-tamozhnya-budet-sozdana-v-strukture-yuzhnogo-tamozhennogo-upravleniya-1053425138.html

Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления

Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления с 30 января 2025 года. 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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россия

таможня

сочи

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Сочинская таможня будет создана в структуре Южного таможенного управления с 30 января 2025 года. Сочинская таможня будет расположена по адресу: Сочи, Хостинский район, улица Гагринская, дом 12. Сочинскую таможню реорганизовали с 1 октября 2020 года, присоединив ее к Краснодарской. При этом четыре таможенных поста остались на прежних местах.

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россия, таможня, сочи