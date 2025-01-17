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Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс, требуя повысить тариф
Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс, требуя повысить тариф
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс и требуют повысить тариф на проезд. Они собрались у Центрального рынка. 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T12:00+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс и требуют повысить тариф на проезд. Они собрались у Центрального рынка. 15 января часть маршрутчиков самовольно повысили с 30 до 50 рублей стоимость проезда, установленную три года назад. Минтрансэнерго Абхазии заявило, что повышение цен не санкционировано Кабмином. В мае 2018 года сухумские маршрутчики уже бастовали. Тогда они также требовали от властей официального увеличения тарифа с 15 до 20 рублей. Этим же документом ведомство уведомило, что 15 января обратилось в МВД республики для проведения рейдов в отношении перевозчиков.Письмо от Минэнерготранса вывешено для ознакомления в диспетчерской АТП на центральном рынке Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180516/suxumskie-marshrutchiki-bastuyut-passazhiry-stradayut-1023963155.html
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Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс, требуя повысить тариф
12:00 17.01.2025 (обновлено: 15:27 17.01.2025)
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс и требуют повысить тариф на проезд. Они собрались у Центрального рынка.
15 января часть маршрутчиков самовольно повысили с 30 до 50 рублей стоимость проезда, установленную три года назад. Минтрансэнерго Абхазии заявило, что повышение цен не санкционировано Кабмином.
В мае 2018 года сухумские маршрутчики уже бастовали. Тогда они также требовали от властей официального увеличения тарифа с 15 до 20 рублей.
Минэнерготранс Абхазии информировал директора Сухумского АТП о необходимости прекратить выдачу путевых листов перевозчикам, завышающим установленные Кабмином тарифы.
В письме за подписью и.о. министра Джансуха Нанба в адрес главы АТП Леонида Шулумба от 16 января говорится, что самовольное повышение тарифов на проезд нарушает лицензионные требования к деятельности по перевозкам пассажиров.
Этим же документом ведомство уведомило, что 15 января обратилось в МВД республики для проведения рейдов в отношении перевозчиков.
Письмо от Минэнерготранса вывешено для ознакомления в диспетчерской АТП на центральном рынке Сухума.