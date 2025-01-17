https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/voditeli-marshrutok-v-sukhume-otkazalis-vykhodit-v-reys-trebuya-povysit-tarif-1053421118.html

Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс, требуя повысить тариф

Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс, требуя повысить тариф

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс и требуют повысить тариф на проезд. Они собрались у Центрального рынка. 17.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс и требуют повысить тариф на проезд. Они собрались у Центрального рынка. 15 января часть маршрутчиков самовольно повысили с 30 до 50 рублей стоимость проезда, установленную три года назад. Минтрансэнерго Абхазии заявило, что повышение цен не санкционировано Кабмином. В мае 2018 года сухумские маршрутчики уже бастовали. Тогда они также требовали от властей официального увеличения тарифа с 15 до 20 рублей. Этим же документом ведомство уведомило, что 15 января обратилось в МВД республики для проведения рейдов в отношении перевозчиков.Письмо от Минэнерготранса вывешено для ознакомления в диспетчерской АТП на центральном рынке Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180516/suxumskie-marshrutchiki-bastuyut-passazhiry-stradayut-1023963155.html

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