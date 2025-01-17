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Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря
Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря
Sputnik Абхазия
Сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария в интервью радио Sputnik рассказал о совместной работе абхазских и российских ученых по исследованию акватории... 17.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-17T13:43+0300
2025-01-17T13:43+0300
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Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря
Изучение Черного моря – одно из важных направлений для ученых как Абхазии, так и России. Какая работа ведется по исследованию состояния его акватории, по сохранению и приумножению биоресурсов, как идет взаимодействие двух стран, рассказал сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, черное море, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, черное море, аудио
Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря
13:43 17.01.2025 (обновлено: 15:07 17.01.2025)
Сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария в интервью радио Sputnik рассказал о совместной работе абхазских и российских ученых по исследованию акватории Черного моря.
Изучение Черного моря – одно из важных направлений для ученых как Абхазии, так и России. Какая работа ведется по исследованию состояния его акватории, по сохранению и приумножению биоресурсов, как идет взаимодействие двух стран, рассказал сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария.