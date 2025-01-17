https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/vzaimnyy-interes-gamakhariya-ob-issledovanii-akvatorii-chernogo-morya--1053420688.html

Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря

Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря

Sputnik Абхазия

Сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария в интервью радио Sputnik рассказал о совместной работе абхазских и российских ученых по исследованию акватории... 17.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-17T13:43+0300

2025-01-17T13:43+0300

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Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Гамахария об исследовании акватории Черного моря

Изучение Черного моря – одно из важных направлений для ученых как Абхазии, так и России. Какая работа ведется по исследованию состояния его акватории, по сохранению и приумножению биоресурсов, как идет взаимодействие двух стран, рассказал сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария. Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, взаимный интерес, черное море, аудио