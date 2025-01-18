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Шесть поселков в Ткуарчалском районе остались без света из-за похищения провода

Шесть поселков в Ткуарчалском районе остались без света из-за похищения провода

Sputnik Абхазия

Злоумышленники похитили 300-метровый алюминиевый провод, оставив без света жителей поселков Акармара, Джантуха, Харчилава, Поляна, Пятая шахта и Хухун. 18.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-18T12:26+0300

2025-01-18T12:26+0300

2025-01-18T12:26+0300

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Шесть поселков в Ткурачалском районе остались без электричества, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго". Причиной стало то, что во время веерных отключений неизвестные похитили провод протяженностью более 300 метров.По словам начальника РЭС Тимура Гогуа, энергетики установят новый провод взамен украденного, для этого "Черноморэнерго" закупит все необходимое и доставит из Сухума. "Черноморэнерго" уже подало заявления в правоохранительные органы, сейчас злоумышленников разыскивают.

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