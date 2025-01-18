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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Шесть поселков в Ткуарчалском районе остались без света из-за похищения провода
Шесть поселков в Ткуарчалском районе остались без света из-за похищения провода
Sputnik Абхазия
Злоумышленники похитили 300-метровый алюминиевый провод, оставив без света жителей поселков Акармара, Джантуха, Харчилава, Поляна, Пятая шахта и Хухун. 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T12:26+0300
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Шесть поселков в Ткурачалском районе остались без электричества, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго". Причиной стало то, что во время веерных отключений неизвестные похитили провод протяженностью более 300 метров.По словам начальника РЭС Тимура Гогуа, энергетики установят новый провод взамен украденного, для этого "Черноморэнерго" закупит все необходимое и доставит из Сухума. "Черноморэнерго" уже подало заявления в правоохранительные органы, сейчас злоумышленников разыскивают.
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абхазия, новости, черноморэнерго, ткуарчальский район
абхазия, новости, черноморэнерго, ткуарчальский район

Шесть поселков в Ткуарчалском районе остались без света из-за похищения провода

12:26 18.01.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМожайский гидроузел
Можайский гидроузел - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Злоумышленники похитили 300-метровый алюминиевый провод, оставив без света жителей поселков Акармара, Джантуха, Харчилава, Поляна, Пятая шахта и Хухун.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Шесть поселков в Ткурачалском районе остались без электричества, сообщили в пресс-службе "Черноморэнерго".
Причиной стало то, что во время веерных отключений неизвестные похитили провод протяженностью более 300 метров.
По словам начальника РЭС Тимура Гогуа, энергетики установят новый провод взамен украденного, для этого "Черноморэнерго" закупит все необходимое и доставит из Сухума.
Без света остались поселки Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна. Многие жители обогревают дома дровяными печами, но тем, у кого их нет, без света приходится непросто. Гогуа добавил, что среди них немало детей и стариков.
"Черноморэнерго" уже подало заявления в правоохранительные органы, сейчас злоумышленников разыскивают.
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