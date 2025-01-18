https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/vozba-o-rabote-platformy-guma-uzhe-vyrabotalsya-sobstvennyy-stil--1053375904.html
Возба о работе платформы "Гума": уже выработался собственный стиль
Возба о работе платформы "Гума": уже выработался собственный стиль
Sputnik Абхазия
Руководитель культурно-благотворительной платформы "Гума" Хибла Возба в эфире радио Sputnik рассказала, какие проекты были реализованы в 2024 году, какой... 18.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-18T13:20+0300
2025-01-18T13:20+0300
2025-01-18T13:20+0300
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Возба о работе платформы "Гума": уже выработался собственный стиль
Sputnik Абхазия
Возба о работе платформы "Гума": уже выработался собственный стиль
Руководитель культурно-благотворительной платформы "Гума" Хибла Возба в эфире радио Sputnik рассказала, какие проекты были реализованы в 2024 году, какой отклик получили наиболее яркие мероприятия, какие из них станут традиционными и что будет в 2025 году.Год был насыщенный, мы вышли за рамки платформы, помимо тех мероприятий, которые прошли на Гуме, были и те, которые состоялись и на других локациях. Это и международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul", и органный концерт в Новоафонской пещере", – сказала Возба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио, культура, выставки, сухум, ярмарки
подкасты, аудио, культура, выставки, сухум, ярмарки
Руководитель культурно-благотворительной платформы "Гума" Хибла Возба в эфире радио Sputnik рассказала, какие проекты были реализованы в 2024 году, какой отклик получили наиболее яркие мероприятия, какие из них станут традиционными и что будет в 2025 году.
Год был насыщенный, мы вышли за рамки платформы, помимо тех мероприятий, которые прошли на Гуме, были и те, которые состоялись и на других локациях. Это и международный арт-фестиваль "Абхазия.Total soul", и органный концерт в Новоафонской пещере", – сказала Возба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.