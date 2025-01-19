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Бения и Калягина рассказали об итогах туристического года для Абхазии
Бения и Калягина рассказали об итогах туристического года для Абхазии
Sputnik Абхазия
Начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в... 19.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-19T13:09+0300
2025-01-19T13:09+0300
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Бения и Калягина об итогах туристического года для Абхазии
Sputnik Абхазия
Бения и Калягина об итогах туристического года для Абхазии
"Год в целом был неплохой. Были свои вызовы, сложности. Сложно пришлось малым отелям, частному сектору. Это говорит о том, что нам нужно поднимать качество сервиса и уровень обслуживания гостей. Те отели, которые подтянулись и держат марку, заполнены всегда", – отметила Калягина. Инара Бения отметила, что в этом году нужно оказывать поддержку тем отельерам, которые в 2024 году остались без полной загрузки и потеряли прибыль. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
Бения и Калягина рассказали об итогах туристического года для Абхазии
Начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в интервью радио Sputnik подвели итоги туристического года.
"Год в целом был неплохой. Были свои вызовы, сложности. Сложно пришлось малым отелям, частному сектору. Это говорит о том, что нам нужно поднимать качество сервиса и уровень обслуживания гостей. Те отели, которые подтянулись и держат марку, заполнены всегда", – отметила Калягина.
Инара Бения отметила, что в этом году нужно оказывать поддержку тем отельерам, которые в 2024 году остались без полной загрузки и потеряли прибыль.