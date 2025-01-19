https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/beniya-i-kalyagina-rasskazali-ob-itogakh-turisticheskogo-goda-dlya-abkhazii--1053318249.html

Бения и Калягина рассказали об итогах туристического года для Абхазии

Бения и Калягина рассказали об итогах туристического года для Абхазии

Sputnik Абхазия

Начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в... 19.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-19T13:09+0300

2025-01-19T13:09+0300

2025-01-19T13:09+0300

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Бения и Калягина об итогах туристического года для Абхазии Sputnik Абхазия Бения и Калягина об итогах туристического года для Абхазии

"Год в целом был неплохой. Были свои вызовы, сложности. Сложно пришлось малым отелям, частному сектору. Это говорит о том, что нам нужно поднимать качество сервиса и уровень обслуживания гостей. Те отели, которые подтянулись и держат марку, заполнены всегда", – отметила Калягина. Инара Бения отметила, что в этом году нужно оказывать поддержку тем отельерам, которые в 2024 году остались без полной загрузки и потеряли прибыль. Слушайте подкаст.

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