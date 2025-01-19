https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/dopolnitelnoe-vremya-dzhindzholiya-o-travmakh-v-sporte--1053413436.html

Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте

Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте

Sputnik Абхазия

Методист-инструктор по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазии. 19.01.2025, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте Sputnik Абхазия Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте

Методист-инструктор по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазии.О том, в чем отличие спортивного доктора от травматолога, к чему может привести лечение спортсмена на дому и народными средствами, как проводить профилактику травматизма, слушайте в аудиофайле.

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