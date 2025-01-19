https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/dopolnitelnoe-vremya-dzhindzholiya-o-travmakh-v-sporte--1053413436.html
Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте
Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте
Sputnik Абхазия
Методист-инструктор по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазии. 19.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-19T19:05+0300
2025-01-19T19:05+0300
2025-01-19T19:05+0300
радио
дополнительное время
спорт
подкасты
медицина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/10/1053413251_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_5d982906224bf97f8fb69077bf601a16.jpg
Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте
Методист-инструктор по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазии.О том, в чем отличие спортивного доктора от травматолога, к чему может привести лечение спортсмена на дому и народными средствами, как проводить профилактику травматизма, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/10/1053413251_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab09dfbec8f7022933aa211a77886acd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дополнительное время, спорт, подкасты, медицина, аудио
дополнительное время, спорт, подкасты, медицина, аудио
Дополнительное время: Джинджолия о травмах в спорте
Методист-инструктор по лечебной физкультуре Асмат Джинджолия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазии.
О том, в чем отличие спортивного доктора от травматолога, к чему может привести лечение спортсмена на дому и народными средствами, как проводить профилактику травматизма, слушайте в аудиофайле.