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https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/nichego-lichnogo-luchshie-druzya-smotryat-kogda-spotknetsya-i-upadet-rossiya-1053433769.html
Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия
Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия
Sputnik Абхазия
В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в... 19.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-19T09:08+0300
2025-01-19T09:08+0300
мнение
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россия
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На тот момент многие просто не поняли, что это значит, а некоторые восприняли слова Путина просто как красивую фигуру речи, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.А зря.Очевидно, что эта в буквальном смысле смертельная схватка за будущее мира оказалась в центре внимания всех "неприсоединившихся", которые с пристальным и болезненным интересом наблюдали и наблюдают, чья возьмет. Здесь нет ничего личного: каждое государство и любая нация прежде всего преследуют свои интересы, и критично важно сделать правильную стратегическую ставку — с кем дружить, с кем торговать, в какие союзы вступать. Все понимают, что мир стремительно меняется, и очень хочется дружить с теми, кто потом поделится сочным куском свежеиспеченного пирога.При этом умные "букмекеры", высчитывая шансы участников схватки, смотрят не только и не столько на количество пушек, солдат и боеголовок, а на более фундаментальные показатели — перспективы экономического развития и социальной устойчивости: без первого не будет второго, а без второго не случится первое.Накануне нового года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил "Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года".Этот план — неординарный документ. Он содержит не только 19 национальных проектов (включая новые), более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии и "дорожные карты", но и вообще все направления и инструменты деятельности правительства России. Все это направлено на увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, экономический рост в условиях имеющихся вызовов и обеспечение технологического суверенитета, для чего в плане обозначены семь национальных целей:На достижение этих целей будет выделено более 57 триллионов рублей. Важной особенностью плана являются фокус на социальном эффекте экономического развития ("Люди — на первом месте") и жесточайший контроль за эффективностью его исполнения: по всем направлениям, программам и проектам обозначены конкретные сроки и показатели, а также лица, несущие персональную ответственность за результаты (в случае с нацпроектами — профильные вице-премьеры).По этой теме 9 января президент провел с членами правительства совещание, главный посыл которого — итоги нацпроектов будут оценивать не по бумагам, а по реальным улучшениям. Владимир Путин особо отметил, что "вся деятельность по национальным проектам должна сосредоточиться на достижении реальных результатов. Реализация нацпроектов должна быть обоснована экономически и соответствовать намеченному плану. Итоги работы будут оцениваться не по документообороту, а по реальному воздействию на жизнь граждан".Краткий вывод: усилия и меры, предпринимаемые нашим руководством на фоне беспрецедентного давления извне, приносят результаты; работа будет продолжена в удесятеренном масштабе; президент и правительство имеют четкий план, механизмы его исполнения и контроля, а также все необходимые ресурсы.Например, в недавней публикации издания Economist с горьким сожалением констатируется: "несмотря на все попытки Запада заставить Индию отвернуться от России, страны только углубляют сотрудничество". В частности, недавно Москва и Нью-Дели заключили ряд сделок по поставкам нефти и оружия на 17 миллиардов долларов, хотя Запад всеми силами пытался убедить Индию свернуть сотрудничество с Россией с самого начала СВО. Индия неизменно отвергала эти просьбы, а ее официальные лица жестко заявляли, что Кремль был верным другом на протяжении десятилетий.На днях в рамках визита Михаила Мишустина во Вьетнам между представителями стран было подписано масштабное коммюнике, которое предусматривает укрепление двусторонней торговли, развитие железнодорожного и морского сообщения, а также грузовых перевозок, расширение географии и количества прямых авиарейсов, масштабирование поставок нефти, СПГ и продуктов его переработки, развитие новых энергетических проектов и так далее. Интересная деталь: в 2010 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве АЭС "Ниньтхуан-1", но в ноябре 2016 года Ханой отказался от проекта. Не исключено, что уважаемые вьетнамские друзья и партнеры в последнее время уловили некие новые веяния, и теперь план строительства АЭС опять на столе, а Россия намерена подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама в целом.В сегодняшнем мире главное правило остается все тем же: слабых бьют, а с сильными дружат до невозможности.Это значит, что мы просто обязаны быть сильными, а если кто-то еще надеется, что мы споткнемся и упадем, то напомним слова Путина: "Не дождетесь".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/zapad--vse-chto-dalshe-1053316192.html
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Кирилл Стрельников
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мнение, авторы, колумнисты, россия
мнение, авторы, колумнисты, россия

Ничего личного: лучшие друзья смотрят, когда споткнется и упадет Россия

09:08 19.01.2025
© Sputnik / Наталья СеливерстоваМальчик едет на электросамокате по Большому Каменному мосту в Москве. На втором плане: Московский Кремль.
Мальчик едет на электросамокате по Большому Каменному мосту в Москве. На втором плане: Московский Кремль. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
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В 2023 году в рамках Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО — это не территориальный конфликт: Россия — самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".
На тот момент многие просто не поняли, что это значит, а некоторые восприняли слова Путина просто как красивую фигуру речи, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
А зря.
Начав СВО, Россия в одиночку бросила вызов коллективному Западу и всей системе его мирового доминирования. Несмотря на все невообразимые политические, экономические и военные ресурсы, которые были брошены на подавление этого возмутительного мятежа, мы не только выстояли, но и уверенно идем вперед на всех фронтах.
Очевидно, что эта в буквальном смысле смертельная схватка за будущее мира оказалась в центре внимания всех "неприсоединившихся", которые с пристальным и болезненным интересом наблюдали и наблюдают, чья возьмет. Здесь нет ничего личного: каждое государство и любая нация прежде всего преследуют свои интересы, и критично важно сделать правильную стратегическую ставку — с кем дружить, с кем торговать, в какие союзы вступать. Все понимают, что мир стремительно меняется, и очень хочется дружить с теми, кто потом поделится сочным куском свежеиспеченного пирога.
При этом умные "букмекеры", высчитывая шансы участников схватки, смотрят не только и не столько на количество пушек, солдат и боеголовок, а на более фундаментальные показатели — перспективы экономического развития и социальной устойчивости: без первого не будет второго, а без второго не случится первое.
Накануне нового года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил "Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2024
Запад — все: что дальше
30 декабря 2024, 09:00
Этот план — неординарный документ. Он содержит не только 19 национальных проектов (включая новые), более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии и "дорожные карты", но и вообще все направления и инструменты деятельности правительства России. Все это направлено на увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, экономический рост в условиях имеющихся вызовов и обеспечение технологического суверенитета, для чего в плане обозначены семь национальных целей:
сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
комфортная и безопасная среда для жизни;
экологическое благополучие;
устойчивая и динамичная экономика;
технологическое лидерство;
цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
На достижение этих целей будет выделено более 57 триллионов рублей. Важной особенностью плана являются фокус на социальном эффекте экономического развития ("Люди — на первом месте") и жесточайший контроль за эффективностью его исполнения: по всем направлениям, программам и проектам обозначены конкретные сроки и показатели, а также лица, несущие персональную ответственность за результаты (в случае с нацпроектами — профильные вице-премьеры).
По этой теме 9 января президент провел с членами правительства совещание, главный посыл которого — итоги нацпроектов будут оценивать не по бумагам, а по реальным улучшениям. Владимир Путин особо отметил, что "вся деятельность по национальным проектам должна сосредоточиться на достижении реальных результатов. Реализация нацпроектов должна быть обоснована экономически и соответствовать намеченному плану. Итоги работы будут оцениваться не по документообороту, а по реальному воздействию на жизнь граждан".
Краткий вывод: усилия и меры, предпринимаемые нашим руководством на фоне беспрецедентного давления извне, приносят результаты; работа будет продолжена в удесятеренном масштабе; президент и правительство имеют четкий план, механизмы его исполнения и контроля, а также все необходимые ресурсы.
По всей видимости, наши партнеры, союзники и друзья были, мягко говоря, удивлены и результатами, достигнутыми Россией, и нашими масштабными планами, что более чем позитивно отразилось на динамике наших отношений.
Например, в недавней публикации издания Economist с горьким сожалением констатируется: "несмотря на все попытки Запада заставить Индию отвернуться от России, страны только углубляют сотрудничество". В частности, недавно Москва и Нью-Дели заключили ряд сделок по поставкам нефти и оружия на 17 миллиардов долларов, хотя Запад всеми силами пытался убедить Индию свернуть сотрудничество с Россией с самого начала СВО. Индия неизменно отвергала эти просьбы, а ее официальные лица жестко заявляли, что Кремль был верным другом на протяжении десятилетий.
На днях в рамках визита Михаила Мишустина во Вьетнам между представителями стран было подписано масштабное коммюнике, которое предусматривает укрепление двусторонней торговли, развитие железнодорожного и морского сообщения, а также грузовых перевозок, расширение географии и количества прямых авиарейсов, масштабирование поставок нефти, СПГ и продуктов его переработки, развитие новых энергетических проектов и так далее. Интересная деталь: в 2010 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве АЭС "Ниньтхуан-1", но в ноябре 2016 года Ханой отказался от проекта. Не исключено, что уважаемые вьетнамские друзья и партнеры в последнее время уловили некие новые веяния, и теперь план строительства АЭС опять на столе, а Россия намерена подключиться к созданию национальной атомной энергетики Вьетнама в целом.
В сегодняшнем мире главное правило остается все тем же: слабых бьют, а с сильными дружат до невозможности.
Это значит, что мы просто обязаны быть сильными, а если кто-то еще надеется, что мы споткнемся и упадем, то напомним слова Путина: "Не дождетесь".
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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