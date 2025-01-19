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"Пропажа" хамсы и разлив мазута: Гамахария об экологической ситуации в Черном море
"Пропажа" хамсы и разлив мазута: Гамахария об экологической ситуации в Черном море
Sputnik Абхазия
Об экологической ситуации в Черном море, исследованиях абхазских и российских ученых и последствиях разлива мазута в Керченском проливе эксперт рассказал в... 19.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-19T16:17+0300
2025-01-19T16:17+0300
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Изменения климата привели к тому, что некоторые участки Черного моря стали теплее на 1,5-3 градуса, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник Института экологии Абхазии Паата Гамахария. Это одна из причин, почему хамса перестала массово заходить в акваторию Абхазии, как это было раньше — у этой рыбы уже нет острой необходимости мигрировать, ей удобнее оставаться там, где итак тепло. Говоря о крушении танкеров в Керченском проливе, ученый пояснил, что последствия катастрофы не скоро отразятся на Абхазии, благодаря течениям, но подчеркнул, что разлив мазута не может не повлиять на морских обитателей и приведет к их гибели. Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, экология, черное море, видео, мультимедиа, видео
"Пропажа" хамсы и разлив мазута: Гамахария об экологической ситуации в Черном море
Об экологической ситуации в Черном море, исследованиях абхазских и российских ученых и последствиях разлива мазута в Керченском проливе эксперт рассказал в эфире радио Sputnik.
Изменения климата привели к тому, что некоторые участки Черного моря стали теплее на 1,5-3 градуса, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник Института экологии Абхазии Паата Гамахария.
Это одна из причин, почему хамса перестала массово заходить в акваторию Абхазии, как это было раньше — у этой рыбы уже нет острой необходимости мигрировать, ей удобнее оставаться там, где итак тепло.
Говоря о крушении танкеров в Керченском проливе, ученый пояснил, что последствия катастрофы не скоро отразятся на Абхазии, благодаря течениям, но подчеркнул, что разлив мазута не может не повлиять на морских обитателей и приведет к их гибели.
Подробнее в видео Sputnik.