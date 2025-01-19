https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/propazha-khamsy-i-razliv-mazuta-gamakhariya-ob-ekologicheskoy-situatsii-v-chernom-more-1053436003.html

"Пропажа" хамсы и разлив мазута: Гамахария об экологической ситуации в Черном море

"Пропажа" хамсы и разлив мазута: Гамахария об экологической ситуации в Черном море

Sputnik Абхазия

Об экологической ситуации в Черном море, исследованиях абхазских и российских ученых и последствиях разлива мазута в Керченском проливе эксперт рассказал в... 19.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-19T16:17+0300

2025-01-19T16:17+0300

2025-01-19T16:17+0300

в абхазии

абхазия

экология

черное море

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/13/1053435427_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_45112f1cbb942827ff68c1d314e196b0.jpg

Изменения климата привели к тому, что некоторые участки Черного моря стали теплее на 1,5-3 градуса, рассказал в эфире радио Sputnik научный сотрудник Института экологии Абхазии Паата Гамахария. Это одна из причин, почему хамса перестала массово заходить в акваторию Абхазии, как это было раньше — у этой рыбы уже нет острой необходимости мигрировать, ей удобнее оставаться там, где итак тепло. Говоря о крушении танкеров в Керченском проливе, ученый пояснил, что последствия катастрофы не скоро отразятся на Абхазии, благодаря течениям, но подчеркнул, что разлив мазута не может не повлиять на морских обитателей и приведет к их гибели. Подробнее в видео Sputnik.

абхазия

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, экология, черное море, видео, мультимедиа, видео