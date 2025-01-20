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Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии

Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан в интервью радио Sputnik рассказал о том, как в республике будут проходить выборы президента, какие этапы предвыборной... 20.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-20T12:25+0300

2025-01-20T12:25+0300

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Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии

В списке избирателей Абхазии находится около 135 тысяч человек, сообщил Маршан. Окончательные списки ЦИК предоставит окружным участковым комиссиям к 5 февраля. Всего в Абхазии 35 избирательных округов, в которых располагаются 152 избирательных участка. В случае проведения второго тура голосования на президентских выборах в Абхазии победитель должен будет набрать больше голосов, чем у соперника и отданных против всех, рассказал Дмитрий Маршания. Он уточнил, что графа "против всех" будет и в первом, и во втором туре. По его словам, повторное голосование проводится через две недели после первого тура, если никто не наберет абсолютного большинства."Кандидат, который будет выходить на первое место (во втором туре - прим.), должен будет выиграть и своего соперника и графу "против всех" в том числе", — подчеркнул Маршания.Открепительные талоны на выборах президента Абхазии не будут использоваться, отметил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. "Многие злоупотребляли этим правом, и граждане, которые голосовали по месту прописки, брали открепительные талоны и по ним тоже голосовали. Чтобы избежать этот процесс, люди будут голосовать только по месту прописки", — объяснил председатель ЦИК. Маршан добавил, что если у граждан не указана прописка в паспорте, то они могут обратиться в ЦИК, им будет выдан документ, дающий право голосовать на том участке, который они укажут в заявлении. При этом в каждом паспорте будет проставляться штамп, свидетельствующий о том, что избиратель проголосовал.Слушайте подкаст.

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