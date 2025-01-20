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Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии
Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан в интервью радио Sputnik рассказал о том, как в республике будут проходить выборы президента, какие этапы предвыборной... 20.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-20T12:25+0300
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Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии
В списке избирателей Абхазии находится около 135 тысяч человек, сообщил Маршан. Окончательные списки ЦИК предоставит окружным участковым комиссиям к 5 февраля. Всего в Абхазии 35 избирательных округов, в которых располагаются 152 избирательных участка. В случае проведения второго тура голосования на президентских выборах в Абхазии победитель должен будет набрать больше голосов, чем у соперника и отданных против всех, рассказал Дмитрий Маршания. Он уточнил, что графа "против всех" будет и в первом, и во втором туре. По его словам, повторное голосование проводится через две недели после первого тура, если никто не наберет абсолютного большинства."Кандидат, который будет выходить на первое место (во втором туре - прим.), должен будет выиграть и своего соперника и графу "против всех" в том числе", — подчеркнул Маршания.Открепительные талоны на выборах президента Абхазии не будут использоваться, отметил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. "Многие злоупотребляли этим правом, и граждане, которые голосовали по месту прописки, брали открепительные талоны и по ним тоже голосовали. Чтобы избежать этот процесс, люди будут голосовать только по месту прописки", — объяснил председатель ЦИК. Маршан добавил, что если у граждан не указана прописка в паспорте, то они могут обратиться в ЦИК, им будет выдан документ, дающий право голосовать на том участке, который они укажут в заявлении. При этом в каждом паспорте будет проставляться штамп, свидетельствующий о том, что избиратель проголосовал.Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, выборы, выборы президента абхазии, цик абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Маршан о подготовке к проведению выборов президента Абхазии
12:25 20.01.2025 (обновлено: 12:56 20.01.2025)
Глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан в интервью радио Sputnik рассказал о том, как в республике будут проходить выборы президента, какие этапы предвыборной кампании уже завершены.
В списке избирателей Абхазии находится около 135 тысяч человек, сообщил Маршан. Окончательные списки ЦИК предоставит окружным участковым комиссиям к 5 февраля. Всего в Абхазии 35 избирательных округов, в которых располагаются 152 избирательных участка.
В случае проведения второго тура голосования на президентских выборах в Абхазии победитель должен будет набрать больше голосов, чем у соперника и отданных против всех, рассказал Дмитрий Маршания. Он уточнил, что графа "против всех" будет и в первом, и во втором туре. По его словам, повторное голосование проводится через две недели после первого тура, если никто не наберет абсолютного большинства.
"Кандидат, который будет выходить на первое место (во втором туре - прим.), должен будет выиграть и своего соперника и графу "против всех" в том числе", — подчеркнул Маршания.
Открепительные талоны на выборах президента Абхазии не будут использоваться, отметил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
"Многие злоупотребляли этим правом, и граждане, которые голосовали по месту прописки, брали открепительные талоны и по ним тоже голосовали. Чтобы избежать этот процесс, люди будут голосовать только по месту прописки", — объяснил председатель ЦИК.
Маршан добавил, что если у граждан не указана прописка в паспорте, то они могут обратиться в ЦИК, им будет выдан документ, дающий право голосовать на том участке, который они укажут в заявлении. При этом в каждом паспорте будет проставляться штамп, свидетельствующий о том, что избиратель проголосовал.