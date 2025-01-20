https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/ostorozhno-spoyler-karera-kinorezhissera-roberta-zamekisa-i-ego-togda-seychas-potom-1053424089.html
"Осторожно, спойлер!": карьера кинорежиссера Роберта Замекиса и его "Тогда. Сейчас. Потом"
"Осторожно, спойлер!": карьера кинорежиссера Роберта Замекиса и его "Тогда. Сейчас. Потом"
Sputnik Абхазия
Многообразная и самобытная карьера кинорежиссера Роберта Земекиса в передаче "Осторожно, спойлер!". Ведущие подробно остановились на новейшей работе автора... 20.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-20T09:34+0300
2025-01-20T09:34+0300
2025-01-20T09:34+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": карьера кинорежиссера Роберта Замекиса и его «Тогда. Сейчас. Потом»
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": карьера кинорежиссера Роберта Замекиса и его «Тогда. Сейчас. Потом»
Многообразная и самобытная карьера кинорежиссера Роберта Земекиса в передаче "Осторожно, спойлер!". Ведущие подробно остановились на новейшей работе автора "Тогда. Сейчас. Потом". Здесь же о романе Уинстона Грума, ставшем первоисточником самого знаменитого фильма Земекиса "Форрест Гамп".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
Многообразная и самобытная карьера кинорежиссера Роберта Земекиса в передаче "Осторожно, спойлер!". Ведущие подробно остановились на новейшей работе автора "Тогда. Сейчас. Потом". Здесь же о романе Уинстона Грума, ставшем первоисточником самого знаменитого фильма Земекиса "Форрест Гамп".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.