https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/repliki-abkhazo-adygskikh-galer-mogut-ispolzovat-dlya-regat-na-ritse-1053432983.html

Реплики абхазо-адыгских галер могут использовать для регат на Рице

Реплики абхазо-адыгских галер могут использовать для регат на Рице

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Реплики традиционных абхазо-адыгских боевых галер могут использовать для регат на озере Рица, рассказал Sputnik руководитель этнопарка... 20.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-20T09:00+0300

2025-01-20T09:00+0300

2025-01-20T10:31+0300

в абхазии

абхазия

новости

озеро рица

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033041456_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4407e0a03bd8463bb2c447c74c68c52.jpg

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Реплики традиционных абхазо-адыгских боевых галер могут использовать для регат на озере Рица, рассказал Sputnik руководитель этнопарка "Апсны" Мзауч Пилия. Первая галера была доставлена в Абхазию в 2021 году. Она была построена по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу этнопарка, сейчас на ней проводятся экскурсии по озеру Рица. Спустя еще два года в республику доставили вторую галеру, которая "пришвартована" на земле в этнопарке и пока служит экспонатом для гостей.Еще одна идея, которую хочет реализовать этнопарк – это участие в международных регатах, которые ежегодно проходят в Италии. Главная цель заключается в ознакомлении иностранцев с историей и культурой Абхазии. По словам Пилия, для этого предстоит собрать команду профессионалов, но пока сделать это не получается."Обычно такие проекты осуществляются совместно с государством или с общественными организациями, которые ориентированы на воплощение проектов национального, культурно-традиционного характера. Мы должны все вместе – общество и государство быть в этом заинтересованы", – уверен Пилия. Глава этнопарка также добавил, что разрабатывается еще один интересный проект – состязания на камарах (древние абхазские боевые лодки, прим.). Уже готовы эскизы, и как только появится финансовая возможность, лодки будут построены.

абхазия

озеро рица

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, озеро рица