https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/repliki-abkhazo-adygskikh-galer-mogut-ispolzovat-dlya-regat-na-ritse-1053432983.html
Реплики абхазо-адыгских галер могут использовать для регат на Рице
Реплики абхазо-адыгских галер могут использовать для регат на Рице
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Реплики традиционных абхазо-адыгских боевых галер могут использовать для регат на озере Рица, рассказал Sputnik руководитель этнопарка... 20.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Реплики традиционных абхазо-адыгских боевых галер могут использовать для регат на озере Рица, рассказал Sputnik руководитель этнопарка "Апсны" Мзауч Пилия. Первая галера была доставлена в Абхазию в 2021 году. Она была построена по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу этнопарка, сейчас на ней проводятся экскурсии по озеру Рица. Спустя еще два года в республику доставили вторую галеру, которая "пришвартована" на земле в этнопарке и пока служит экспонатом для гостей.Еще одна идея, которую хочет реализовать этнопарк – это участие в международных регатах, которые ежегодно проходят в Италии. Главная цель заключается в ознакомлении иностранцев с историей и культурой Абхазии. По словам Пилия, для этого предстоит собрать команду профессионалов, но пока сделать это не получается."Обычно такие проекты осуществляются совместно с государством или с общественными организациями, которые ориентированы на воплощение проектов национального, культурно-традиционного характера. Мы должны все вместе – общество и государство быть в этом заинтересованы", – уверен Пилия. Глава этнопарка также добавил, что разрабатывается еще один интересный проект – состязания на камарах (древние абхазские боевые лодки, прим.). Уже готовы эскизы, и как только появится финансовая возможность, лодки будут построены.
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абхазия, новости, озеро рица
абхазия, новости, озеро рица
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Реплики традиционных абхазо-адыгских боевых галер могут использовать для регат на озере Рица, рассказал Sputnik руководитель этнопарка "Апсны" Мзауч Пилия.
Первая галера была доставлена в Абхазию в 2021 году. Она была построена по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу этнопарка, сейчас на ней проводятся экскурсии по озеру Рица. Спустя еще два года в республику доставили вторую галеру, которая "пришвартована" на земле в этнопарке и пока служит экспонатом для гостей.
"В будущем мы бы хотели на базе этих двух боевых галер провести первую регату с участием опытных людей и всеми абхазскими традиционными атрибутами. Это могло бы привлечь в дальнейшем участников из России и других зарубежных стран", – рассказал Пилия.
Еще одна идея, которую хочет реализовать этнопарк – это участие в международных регатах, которые ежегодно проходят в Италии. Главная цель заключается в ознакомлении иностранцев с историей и культурой Абхазии.
По словам Пилия, для этого предстоит собрать команду профессионалов, но пока сделать это не получается.
"Обычно такие проекты осуществляются совместно с государством или с общественными организациями, которые ориентированы на воплощение проектов национального, культурно-традиционного характера. Мы должны все вместе – общество и государство быть в этом заинтересованы", – уверен Пилия.
Глава этнопарка также добавил, что разрабатывается еще один интересный проект – состязания на камарах (древние абхазские боевые лодки, прим.). Уже готовы эскизы, и как только появится финансовая возможность, лодки будут построены.