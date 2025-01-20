Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР
13:30 20.01.2025 (обновлено: 15:43 20.01.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев/
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.