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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-novoegorovka-v-lnr-i-shevchenko-v-dnr-1053439148.html
Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 20.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

13:30 20.01.2025 (обновлено: 15:43 20.01.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20684 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30501 единица специальной военной автомобильной техники.
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