https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-novoegorovka-v-lnr-i-shevchenko-v-dnr-1053439148.html

Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 20.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-20T13:30+0300

2025-01-20T13:30+0300

2025-01-20T15:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:

россия

украина

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россия, украина, министерство обороны рф