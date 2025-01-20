https://sputnik-abkhazia.ru/20250120/umer-zasluzhennyy-zhurnalist-abkhazii-voenkor-daur-inapshba-1053439403.html

Умер заслуженный журналист Абхазии, военкор Даур Инапшба

Умер заслуженный журналист Абхазии, военкор Даур Инапшба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба. Об этом... 20.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-20T12:00+0300

2025-01-20T12:00+0300

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абхазия

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба. Об этом Sputnik сообщили в Союзе журналистов Абхазии. В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба умер на 65-м году жизни.

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