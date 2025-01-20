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Умер заслуженный журналист Абхазии, военкор Даур Инапшба
Умер заслуженный журналист Абхазии, военкор Даур Инапшба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба. Об этом... 20.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба. Об этом Sputnik сообщили в Союзе журналистов Абхазии. В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба умер на 65-м году жизни.
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Умер заслуженный журналист Абхазии, военкор Даур Инапшба
12:00 20.01.2025 (обновлено: 14:49 20.01.2025)
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба. Об этом Sputnik сообщили в Союзе журналистов Абхазии.
Даур Инапшба начал работать на Абхазском радио в 23 года. Вскоре он поступил в МГУ на факультет журналистики, а после окончания вуза пошел работать в газету "Аԥсны ҟаԥшь".
В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба умер на 65-м году жизни.