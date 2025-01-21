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Баранец: лучшим ответом при появлении на Украине британских баз будет "Орешник"
Баранец: лучшим ответом при появлении на Украине британских баз будет "Орешник"
Sputnik Абхазия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность появления военной инфраструктуры Великобритании на Украине по договору о "столетнем... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T13:35+0300
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Баранец: лучшим ответом при появлении на Украине британских баз будет "Орешник"
Sputnik Абхазия
Баранец: лучшим ответом при появлении на Украине британских баз будет "Орешник"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность появления военной инфраструктуры Великобритании на Украине по договору о "столетнем партнерстве" между Лондоном и Киевом вызывает беспокойство у Российской Федерации. Он полагает, что договор о "столетнем партнерстве" не является гарантией вхождения Украины в состав блока НАТО.О возможных ответах России на реализацию вышеупомянутого "столетнего" договора рассуждает известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.Эксперт считает, что в случае появления на территории Украины британских военных объектов, самым лучшим и действенным средством ответа будет "Орешник"."Мы уже устали упрашивать Запад не нянчиться с Украиной и не лезть к нам "под балкон", не продвигать свои контингенты к границам России. Мы об этом уже 30 лет говорим. А сказать Лондону нужно следующее: притащите свои базы и контингенты на Украину –будем бить и очень больно! Точка", – резюмирует Баранец.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, в мире, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, в мире, нато, аудио
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность появления военной инфраструктуры Великобритании на Украине по договору о "столетнем партнерстве" между Лондоном и Киевом вызывает беспокойство у Российской Федерации. Он полагает, что договор о "столетнем партнерстве" не является гарантией вхождения Украины в состав блока НАТО.
О возможных ответах России на реализацию вышеупомянутого "столетнего" договора рассуждает известный эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец.
"В документах февраля 2022 года, которые Москва предложила рассмотреть Киеву, в одном из пунктов было четко прописано, что на Украине не допускается дислокация каких-либо иностранных войск и контингентов, а также военных баз", – отметил собеседник Sputnik.
Эксперт считает, что в случае появления на территории Украины британских военных объектов, самым лучшим и действенным средством ответа будет "Орешник".
"Мы уже устали упрашивать Запад не нянчиться с Украиной и не лезть к нам "под балкон", не продвигать свои контингенты к границам России. Мы об этом уже 30 лет говорим. А сказать Лондону нужно следующее: притащите свои базы и контингенты на Украину –будем бить и очень больно! Точка", – резюмирует Баранец.