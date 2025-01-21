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Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году

Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, сообщила пресс-служба Государственного таможенного... 21.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-21T09:00+0300

2025-01-21T09:00+0300

2025-01-21T10:59+0300

в абхазии

абхазия

экономика

товарооборот

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Рост по сравнению с 2023 годом — 16,5%, или 8,1 миллиарда. При этом товарооборот с Россией в прошлом году был 41,1 миллиарда рублей, а в позапрошлом году — 35,2 миллиарда. Импорт в общем объеме товарооборота составляет 48,1 миллиарда, а экспорт — 8,1 миллиарда рублей. Абхазия в 2024 году ввезла из России товаров на сумму 33,9 миллиарда рублей, а экспортировала — на 7,2 миллиарда.

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