https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/bolee-571-milliarda-rubley-sostavil-obschiy-tovarooborot-abkhazii-v-2024-god-1053444816.html
Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году
Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, сообщила пресс-служба Государственного таможенного... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T09:00+0300
2025-01-21T09:00+0300
2025-01-21T10:59+0300
в абхазии
абхазия
экономика
товарооборот
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Рост по сравнению с 2023 годом — 16,5%, или 8,1 миллиарда. При этом товарооборот с Россией в прошлом году был 41,1 миллиарда рублей, а в позапрошлом году — 35,2 миллиарда. Импорт в общем объеме товарооборота составляет 48,1 миллиарда, а экспорт — 8,1 миллиарда рублей. Абхазия в 2024 году ввезла из России товаров на сумму 33,9 миллиарда рублей, а экспортировала — на 7,2 миллиарда.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5928c3be94b6c8d388cba1a7eb590f04.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, экономика, товарооборот
абхазия, экономика, товарооборот
Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году
09:00 21.01.2025 (обновлено: 10:59 21.01.2025)
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Более 57,1 миллиарда рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Рост по сравнению с 2023 годом — 16,5%, или 8,1 миллиарда.
При этом товарооборот с Россией в прошлом году был 41,1 миллиарда рублей, а в позапрошлом году — 35,2 миллиарда.
Импорт в общем объеме товарооборота составляет 48,1 миллиарда, а экспорт — 8,1 миллиарда рублей.
Абхазия в 2024 году ввезла из России товаров на сумму 33,9 миллиарда рублей, а экспортировала — на 7,2 миллиарда.