https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/direktor-natsgalerei-abkhazii-rasskazal-o-spasennykh-posle-pozhara-kartinakh-1053451460.html

Директор Нацгалереи Абхазии рассказал о спасенных после пожара картинах

Директор Нацгалереи Абхазии рассказал о спасенных после пожара картинах

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Специалисты провели закрепительные работы 64 картин, спасенных в пожаре в здании Союза художников в Сухуме, рассказал радио Sputnik... 21.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-21T14:46+0300

2025-01-21T14:46+0300

2025-01-21T15:03+0300

в абхазии

абхазия

пожар в здании союза художников абхазии

культура

искусство

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Специалисты провели закрепительные работы 64 картин, спасенных в пожаре в здании Союза художников в Сухуме, рассказал радио Sputnik директор Национальной галереи Сурам Сакания. По словам Сакания, существенную помощь в этом оказали российские коллеги. В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200. В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Работы на стадии завершения. Ремонт завершается и в сгоревшем здании.

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абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура, искусство