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Директор Нацгалереи Абхазии рассказал о спасенных после пожара картинах
Директор Нацгалереи Абхазии рассказал о спасенных после пожара картинах
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Специалисты провели закрепительные работы 64 картин, спасенных в пожаре в здании Союза художников в Сухуме, рассказал радио Sputnik... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T14:46+0300
2025-01-21T14:46+0300
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Специалисты провели закрепительные работы 64 картин, спасенных в пожаре в здании Союза художников в Сухуме, рассказал радио Sputnik директор Национальной галереи Сурам Сакания. По словам Сакания, существенную помощь в этом оказали российские коллеги. В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200. В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Работы на стадии завершения. Ремонт завершается и в сгоревшем здании.
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абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура, искусство
абхазия, пожар в здании союза художников абхазии, культура, искусство
Директор Нацгалереи Абхазии рассказал о спасенных после пожара картинах
14:46 21.01.2025 (обновлено: 15:03 21.01.2025)
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Специалисты провели закрепительные работы 64 картин, спасенных в пожаре в здании Союза художников в Сухуме, рассказал радио Sputnik директор Национальной галереи Сурам Сакания.
Он уточнил, что закрепительные работы представляют собой методику сохранения картин с помощью клея во избежание отслоения краски.
По словам Сакания, существенную помощь в этом оказали российские коллеги.
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200.
В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Работы на стадии завершения. Ремонт завершается и в сгоревшем здании.