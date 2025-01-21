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Гражданина Абхазии приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
Гражданина Абхазии приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Гражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Гражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговором Верховного суда он признан виновным в госизмене, выдаче военной тайны иностранному государству. По данным следствия, он собирал и передавал информацию спецслужбам Грузии в ущерб безопасности Абхазии. Его задержали 9 мая 2024 года сотрудники СГБ. Названное лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора.
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генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, госизмена, абхазия, грузия
генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, госизмена, абхазия, грузия
Гражданина Абхазии приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену
21:11 21.01.2025 (обновлено: 10:48 22.01.2025)
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Гражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговором Верховного суда он признан
виновным в госизмене, выдаче военной тайны иностранному государству.
По данным следствия, он собирал и передавал информацию спецслужбам Грузии в ущерб безопасности Абхазии.
Мурадов поддерживал контакт с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки "Мхедриони", а также наемниками грузинского легиона, воюющими на стороне ВСУ.
Его задержали 9 мая 2024 года сотрудники СГБ.
Названное лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора.