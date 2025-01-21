https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/grazhdanina-abkhazii-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-gosizmenu-1053461670.html

Гражданина Абхазии приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену

Гражданина Абхазии приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Гражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого... 21.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Гражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговором Верховного суда он признан виновным в госизмене, выдаче военной тайны иностранному государству. По данным следствия, он собирал и передавал информацию спецслужбам Грузии в ущерб безопасности Абхазии. Его задержали 9 мая 2024 года сотрудники СГБ. Названное лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора.

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генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, госизмена, абхазия, грузия