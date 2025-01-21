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Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено
Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года. 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T17:16+0300
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года. Сегодня и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ. Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности". "Черноморэнерго" и СУЭС поручено: Минтрансэнерго поручено в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим Указом, а также еженедельно информировать о резервируемых средствах для оплаты коммерческого перетока.
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абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025
Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено
17:16 21.01.2025 (обновлено: 17:28 21.01.2025)
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года.
Сегодня и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ.
Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности".
"Черноморэнерго" и СУЭС поручено:
в период с 1 января по 1 апреля 2025 года применять тарифы на электроэнергию, установленные на 2024 год;
предпринять неотложные меры по повышению уровня оплаты за потребленную электроэнергию и мобилизации просроченных задолженностей;
не менее 30% от доходов, поступающих за реализованную электроэнергию, резервировать для оплаты коммерческого перетока.
Минтрансэнерго поручено в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим Указом, а также еженедельно информировать о резервируемых средствах для оплаты коммерческого перетока.