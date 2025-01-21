https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-na-2025-god-priostanovleno-1053459108.html

Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено

Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года. 21.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-21T17:16+0300

2025-01-21T17:16+0300

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года. Сегодня и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ. Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности". "Черноморэнерго" и СУЭС поручено: Минтрансэнерго поручено в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим Указом, а также еженедельно информировать о резервируемых средствах для оплаты коммерческого перетока.

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абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025