Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения специальной военной операции. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения специальной военной операции.