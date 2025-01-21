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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-volkovo-v-dnr-1053452243.html
Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 21.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР

13:30 21.01.2025 (обновлено: 15:06 21.01.2025)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 55 вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41034 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20702 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20845 орудий полевой артиллерии и минометов, 30540 единиц специальной военной автомобильной техники.
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