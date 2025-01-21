https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/takie-obstoyatelstva-arsaliya-i-sakaniya-o-vosstanovlenii-kartinnoy-galerei--1053439084.html

Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении Картинной галереи

Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении Картинной галереи

Sputnik Абхазия

21 января 2024 года пожар в здании Союза художников Абхазии уничтожил значительную часть картин из Национальной галереи страны. О том, какая работа была... 21.01.2025, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении картинной галереи Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении картинной галереи

21 января 2024 года пожар в здании Союза художников Абхазии уничтожил значительную часть картин из Национальной галереи страны. О том, какая работа была проведена за год по восстановлению здания и по реставрации художественных полотен, в эфире радио Sputnik рассказали директор Центрального выставочного зала и директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. Слушайте подкаст.В ночь с 20 на 21 января пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200. В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Работы на стадии завершения. Ремонт завершается и в сгоревшем здании.

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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, центральный выставочный зал г. сухум, аудио