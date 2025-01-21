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Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении Картинной галереи
Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении Картинной галереи
Sputnik Абхазия
21 января 2024 года пожар в здании Союза художников Абхазии уничтожил значительную часть картин из Национальной галереи страны. О том, какая работа была... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T10:49+0300
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Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении картинной галереи
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении картинной галереи
21 января 2024 года пожар в здании Союза художников Абхазии уничтожил значительную часть картин из Национальной галереи страны. О том, какая работа была проведена за год по восстановлению здания и по реставрации художественных полотен, в эфире радио Sputnik рассказали директор Центрального выставочного зала и директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. Слушайте подкаст.В ночь с 20 на 21 января пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200. В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Работы на стадии завершения. Ремонт завершается и в сгоревшем здании.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, центральный выставочный зал г. сухум, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, центральный выставочный зал г. сухум, аудио
Такие обстоятельства: Арсалия и Сакания о восстановлении Картинной галереи
10:49 21.01.2025 (обновлено: 11:13 21.01.2025)
21 января 2024 года пожар в здании Союза художников Абхазии уничтожил значительную часть картин из Национальной галереи страны. О том, какая работа была проведена за год по восстановлению здания и по реставрации художественных полотен, в эфире радио Sputnik рассказали директор Центрального выставочного зала и директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.
В ночь с 20 на 21 января пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело только 200. В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Работы на стадии завершения. Ремонт завершается и в сгоревшем здании.