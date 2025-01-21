https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/takie-obstoyatelstva-khutaba-o-prichinakh-snizheniya-turpotoka-v-abkhaziyu--1053449818.html
Такие обстоятельства: Хутаба о причинах снижения турпотока в Абхазию
Такие обстоятельства: Хутаба о причинах снижения турпотока в Абхазию
Sputnik Абхазия
Гавный специалист отдела прогнозирования и анализа Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба в интервью радио Sputnik проанализировал ситуацию с туристическим потоком. 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T14:43+0300
2025-01-21T14:43+0300
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Такие обстоятельства: Хутаба о причинах снижения турпотока в Абхазию
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хутаба о причинах снижения турпотока в Абхазию
По подсчетом аналитиков, в период новогодних праздников в Абхазии наблюдалось снижение турпотока на крупных туробъектах. По сравнению с 2024 годом на 40 процентов упала посещаемость Рицинского реликтового нацпарка. О причинах такой статистики, ожиданиях и методах выхода из кризиса в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист отдела прогнозирования и анализа Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба. "Причин много, нельзя выделить одну причину. Во-первых, это внутреполитический кризис, во-вторых, энергетический кризис, который был и, к сожалению, негативный имидж Абхазии, который был сформирован с ноября и до сих пор присутствует, он негативно сказывается как на бюджете страны, на экономике, так и на туризме", – сказал Хутаба. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, отдых в абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, отдых в абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Хутаба о причинах снижения турпотока в Абхазию
14:43 21.01.2025 (обновлено: 14:44 21.01.2025)
Гавный специалист отдела прогнозирования и анализа Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба в интервью радио Sputnik проанализировал ситуацию с туристическим потоком.
По подсчетом аналитиков, в период новогодних праздников в Абхазии наблюдалось снижение турпотока на крупных туробъектах. По сравнению с 2024 годом на 40 процентов упала посещаемость Рицинского реликтового нацпарка. О причинах такой статистики, ожиданиях и методах выхода из кризиса в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист отдела прогнозирования и анализа Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба.
"Причин много, нельзя выделить одну причину. Во-первых, это внутреполитический кризис, во-вторых, энергетический кризис, который был и, к сожалению, негативный имидж Абхазии, который был сформирован с ноября и до сих пор присутствует, он негативно сказывается как на бюджете страны, на экономике, так и на туризме", – сказал Хутаба.