https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/tsik-abkhazii-obyasnil-kak-budut-golosovat-grazhdane-bez-propiski--1053458975.html

ЦИК Абхазии объяснил, как будут голосовать граждане без прописки

ЦИК Абхазии объяснил, как будут голосовать граждане без прописки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Граждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и... 21.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-21T17:00+0300

2025-01-21T17:00+0300

2025-01-21T17:29+0300

в абхазии

абхазия

цик абхазии

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Граждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и удостоверения на право голосования, сообщил ЦИК. Гражданина включают в дополнительный список на избирательном участке избирательного округа, который указан в удостоверении. При выдаче избирательного бюллетеня удостоверение изымается и приобщается к допсписку. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.

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Sputnik Абхазия

абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025