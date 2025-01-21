https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/tsik-abkhazii-obyasnil-kak-budut-golosovat-grazhdane-bez-propiski--1053458975.html
ЦИК Абхазии объяснил, как будут голосовать граждане без прописки
ЦИК Абхазии объяснил, как будут голосовать граждане без прописки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Граждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-21T17:00+0300
2025-01-21T17:00+0300
2025-01-21T17:29+0300
в абхазии
абхазия
цик абхазии
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102596/67/1025966744_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_3a068f1d72fc24bfebd2cfeef4fc8255.jpg
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Граждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и удостоверения на право голосования, сообщил ЦИК. Гражданина включают в дополнительный список на избирательном участке избирательного округа, который указан в удостоверении. При выдаче избирательного бюллетеня удостоверение изымается и приобщается к допсписку. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102596/67/1025966744_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_1ac39d66beea78f9094065424c5ea369.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025
ЦИК Абхазии объяснил, как будут голосовать граждане без прописки
17:00 21.01.2025 (обновлено: 17:29 21.01.2025)
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Граждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и удостоверения на право голосования, сообщил ЦИК.
Удостоверение на право голосования выдается лично избирателю в Центризбиркоме с 5 по 15 февраля включительно.
Гражданина включают в дополнительный список на избирательном участке избирательного округа, который указан в удостоверении.
При выдаче избирательного бюллетеня удостоверение изымается и приобщается к допсписку.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.