https://sputnik-abkhazia.ru/20250121/zhitel-voronezha-organizoval-nezakonnyy-vvoz-avtomobilya-iz-abkhazii-v-rossiyu-1053449902.html

Житель Воронежа организовал незаконный ввоз автомобиля из Абхазии в Россию

Житель Воронежа организовал незаконный ввоз автомобиля из Абхазии в Россию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Воронежа, который подозревается в организации незаконного ввоза на территорию... 21.01.2025, Sputnik Абхазия

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таможня

воронеж

абхазия

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Воронежа, который подозревается в организации незаконного ввоза на территорию России транспортного средства Mercedes-Benz E350 из Абхазии.Об этом сообщила Краснодарская таможня. По данным следствия, подозреваемый убедил гражданку Абхазии зарегистрировать автомобиль на свое имя и осуществить временный ввоз через МАПП "Адлер".Уклонение от уплаты таможенных платежей составило более двух миллионов рублей. Машина изъята. Житель Воронежа дал признательные показания, ему грозит лишение свободы до двух лет.

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абхазия

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таможня, воронеж, абхазия