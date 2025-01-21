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Житель Воронежа организовал незаконный ввоз автомобиля из Абхазии в Россию
Житель Воронежа организовал незаконный ввоз автомобиля из Абхазии в Россию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Воронежа, который подозревается в организации незаконного ввоза на территорию... 21.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Воронежа, который подозревается в организации незаконного ввоза на территорию России транспортного средства Mercedes-Benz E350 из Абхазии.Об этом сообщила Краснодарская таможня. По данным следствия, подозреваемый убедил гражданку Абхазии зарегистрировать автомобиль на свое имя и осуществить временный ввоз через МАПП "Адлер".Уклонение от уплаты таможенных платежей составило более двух миллионов рублей. Машина изъята. Житель Воронежа дал признательные показания, ему грозит лишение свободы до двух лет.
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таможня, воронеж, абхазия
таможня, воронеж, абхазия

Житель Воронежа организовал незаконный ввоз автомобиля из Абхазии в Россию

12:00 21.01.2025 (обновлено: 12:40 21.01.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Зона таможенного и пограничного контроля
Зона таможенного и пограничного контроля - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Воронежа, который подозревается в организации незаконного ввоза на территорию России транспортного средства Mercedes-Benz E350 из Абхазии.
Об этом сообщила Краснодарская таможня.
"Действия подозреваемого носили преднамеренный характер и были направлены на уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 миллиона рублей, которые подлежали бы уплате при обычной процедуре ввоза автомобиля на территорию Российской Федерации", - отметил заместитель начальника Воронежской таможни Григорий Шевченко.
По данным следствия, подозреваемый убедил гражданку Абхазии зарегистрировать автомобиль на свое имя и осуществить временный ввоз через МАПП "Адлер".
Уклонение от уплаты таможенных платежей составило более двух миллионов рублей. Машина изъята. Житель Воронежа дал признательные показания, ему грозит лишение свободы до двух лет.
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