https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/bganba-obyasnil-v-svyazi-s-chem-priostanovleno-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1053461130.html
Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию
Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию
Sputnik Абхазия
До 1 апреля этого года приостановлено повышение тарифов на электроэнергию. Чем было продиктовано это решение и какие поручения даны компании "Черноморэнерго" в... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T10:16+0300
2025-01-22T10:16+0300
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Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию
Sputnik Абхазия
Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию
Повышение тарифов на электроэнергию в 2025 году приостановлено до 1 апреля этого года. Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности".Автоматическое повышение тарифа на электроэнергию, как это было предусмотрено Постановлением Кабмина от 2022 года, не даст эффекта, сказал Бганба."Необходим анализ уже предпринятых мер с учетом необходимости оплаты перетока электроэнергии из России. Повышение тарифов без анализа и учета проделанной работы не даст эффекта", – сказал Бганба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию
10:16 22.01.2025 (обновлено: 10:39 22.01.2025)
До 1 апреля этого года приостановлено повышение тарифов на электроэнергию. Чем было продиктовано это решение и какие поручения даны компании "Черноморэнерго" в этой связи, об этом в эфире радио Sputnik рассказал и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.
Повышение тарифов на электроэнергию в 2025 году приостановлено до 1 апреля этого года. Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности".
Автоматическое повышение тарифа на электроэнергию, как это было предусмотрено Постановлением Кабмина от 2022 года, не даст эффекта, сказал Бганба.
"Необходим анализ уже предпринятых мер с учетом необходимости оплаты перетока электроэнергии из России. Повышение тарифов без анализа и учета проделанной работы не даст эффекта", – сказал Бганба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.