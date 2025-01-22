https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/bganba-obyasnil-v-svyazi-s-chem-priostanovleno-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1053461130.html

Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию

Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию

Sputnik Абхазия

До 1 апреля этого года приостановлено повышение тарифов на электроэнергию. Чем было продиктовано это решение и какие поручения даны компании "Черноморэнерго" в... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T10:16+0300

2025-01-22T10:16+0300

2025-01-22T10:39+0300

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Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию Sputnik Абхазия Бганба объяснил, в связи с чем приостановлено повышение тарифов на электроэнергию

Повышение тарифов на электроэнергию в 2025 году приостановлено до 1 апреля этого года. Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности".Автоматическое повышение тарифа на электроэнергию, как это было предусмотрено Постановлением Кабмина от 2022 года, не даст эффекта, сказал Бганба."Необходим анализ уже предпринятых мер с учетом необходимости оплаты перетока электроэнергии из России. Повышение тарифов без анализа и учета проделанной работы не даст эффекта", – сказал Бганба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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