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Более 1200 тонн хамсы выловили в Абхазии с начала путины

Более 1200 тонн хамсы выловили в Абхазии с начала путины

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Всего 1218 тонн хамсы при квоте в 25 тысяч тонн выловили в Абхазии с начала путины, рассказал в эфире радио Sputnik начальник... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T10:09+0300

2025-01-22T10:09+0300

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в абхазии

абхазия

рыбный промысел в абхазии

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Всего 1218 тонн хамсы при квоте в 25 тысяч тонн выловили в Абхазии с начала путины, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава. По этой причине на территории республики работают всего три завода по переработке рыбы, а ловят хамсу в водах Абхазии пять кораблей. По словам Читанава, если даже температура воды опустится ниже 8 градусов, сложно будет всего за месяц выполнить план по квоте.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, рыбный промысел в абхазии