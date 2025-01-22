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Более 1200 тонн хамсы выловили в Абхазии с начала путины
Более 1200 тонн хамсы выловили в Абхазии с начала путины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Всего 1218 тонн хамсы при квоте в 25 тысяч тонн выловили в Абхазии с начала путины, рассказал в эфире радио Sputnik начальник... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T10:09+0300
2025-01-22T10:09+0300
2025-01-22T12:31+0300
в абхазии
абхазия
рыбный промысел в абхазии
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Всего 1218 тонн хамсы при квоте в 25 тысяч тонн выловили в Абхазии с начала путины, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава. По этой причине на территории республики работают всего три завода по переработке рыбы, а ловят хамсу в водах Абхазии пять кораблей. По словам Читанава, если даже температура воды опустится ниже 8 градусов, сложно будет всего за месяц выполнить план по квоте.
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абхазия, рыбный промысел в абхазии
абхазия, рыбный промысел в абхазии
Более 1200 тонн хамсы выловили в Абхазии с начала путины
10:09 22.01.2025 (обновлено: 12:31 22.01.2025)
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Всего 1218 тонн хамсы при квоте в 25 тысяч тонн выловили в Абхазии с начала путины, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
"Из-за теплых погод путина идет слабо. Для успешной путины рыба должна собираться в косяки. А это происходит при температуре воды не выше восьми градусов. Но в этом году из-за теплых погод температура морской воды составляет 10-14 градусов", — объяснил он.
По этой причине на территории республики работают всего три завода по переработке рыбы, а ловят хамсу в водах Абхазии пять кораблей.
По словам Читанава, если даже температура воды опустится ниже 8 градусов, сложно будет всего за месяц выполнить план по квоте.