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До шести млн руб за два года направили на бурение скважин для воды в Очамчырском районе
До шести млн руб за два года направили на бурение скважин для воды в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пять-шесть миллионов рублей в течение двух лет обошлось бурение скважин для воды в Очамчырском районе, сообщил радио Sputnik... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T11:00+0300
2025-01-22T11:00+0300
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пять-шесть миллионов рублей в течение двух лет обошлось бурение скважин для воды в Очамчырском районе, сообщил радио Sputnik замглавы Артимон Габелая. Функционирование одной скважины обходится в 200-300 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы. По его словам, такая работа проводится по заявкам граждан. Вопрос обеспечения питьевой водой остро стоит практически во всех населенных пунктах района, добавил он. В таких селах, как Гуп, Арасадзыхь и часть Акуаски, особенности геологии не позволяют получить воду путем бурения.
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абхазия, очамчырский район, водоснабжение
абхазия, очамчырский район, водоснабжение
До шести млн руб за два года направили на бурение скважин для воды в Очамчырском районе
11:00 22.01.2025 (обновлено: 15:12 22.01.2025)
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пять-шесть миллионов рублей в течение двух лет обошлось бурение скважин для воды в Очамчырском районе, сообщил радио Sputnik замглавы Артимон Габелая.
Функционирование одной скважины обходится в 200-300 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы.
Подача питьевой воды благодаря работе администрации уже организована для жителей Члоу, Кутола, Кындыга, Маркулы и других населенных пунктов.
По его словам, такая работа проводится по заявкам граждан. Вопрос обеспечения питьевой водой остро стоит практически во всех населенных пунктах района, добавил он.
В таких селах, как Гуп, Арасадзыхь и часть Акуаски, особенности геологии не позволяют получить воду путем бурения.