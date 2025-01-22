https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/do-shesti-mln-rub-za-dva-goda-napravili-na-burenie-skvazhin-dlya-vody-v-ochamchyrskom-rayone-1053466961.html

До шести млн руб за два года направили на бурение скважин для воды в Очамчырском районе

До шести млн руб за два года направили на бурение скважин для воды в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пять-шесть миллионов рублей в течение двух лет обошлось бурение скважин для воды в Очамчырском районе, сообщил радио Sputnik... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T11:00+0300

2025-01-22T11:00+0300

2025-01-22T15:12+0300

в абхазии

абхазия

очамчырский район

водоснабжение

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пять-шесть миллионов рублей в течение двух лет обошлось бурение скважин для воды в Очамчырском районе, сообщил радио Sputnik замглавы Артимон Габелая. Функционирование одной скважины обходится в 200-300 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы. По его словам, такая работа проводится по заявкам граждан. Вопрос обеспечения питьевой водой остро стоит практически во всех населенных пунктах района, добавил он. В таких селах, как Гуп, Арасадзыхь и часть Акуаски, особенности геологии не позволяют получить воду путем бурения.

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очамчырский район

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Sputnik Абхазия

абхазия, очамчырский район, водоснабжение