https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/gal-na-dva-dnya-ostanetsya-bez-vody-1053470950.html

Гал на два дня останется без воды

Гал на два дня останется без воды

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Гал на два дня останется без воды - с 05:00 утра 23 января. 22.01.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гал

галский район

абхазия

водоснабжение

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Гал на два дня останется без воды - с 05:00 утра 23 января. По его словам, чаще всего это происходит из-за увеличения давления воды во время ливней. Ремонтная бригада приступит к устранению повреждения 23 января. На это может уйти от шести до 14 часов.

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гал, галский район, абхазия, водоснабжение