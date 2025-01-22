https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/gal-na-dva-dnya-ostanetsya-bez-vody-1053470950.html
Гал на два дня останется без воды
Гал на два дня останется без воды
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Гал на два дня останется без воды - с 05:00 утра 23 января. 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T19:26+0300
2025-01-22T19:26+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Гал на два дня останется без воды - с 05:00 утра 23 января. По его словам, чаще всего это происходит из-за увеличения давления воды во время ливней. Ремонтная бригада приступит к устранению повреждения 23 января. На это может уйти от шести до 14 часов.
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гал, галский район, абхазия, водоснабжение
гал, галский район, абхазия, водоснабжение
Гал на два дня останется без воды
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Гал на два дня останется без воды - с 05:00 утра 23 января.
Как сообщил Sputnik глава УГХ Галского района Дмитрий Адлейба, причиной аварийного отключения воды стал прорыв одной из двух водопроводных труб в Гале.
По его словам, чаще всего это происходит из-за увеличения давления воды во время ливней.
Ремонтная бригада приступит к устранению повреждения 23 января. На это может уйти от шести до 14 часов.