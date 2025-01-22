Лазба о переходе Абхазии на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС

"Россия с 2021 года использует товарную номенклатуру внешней экономической деятельности ЕАЕС. И все цифры, весь таможенный документооборот основан именно на этом. Абхазия, как участник внешнеэкономической деятельности, должна ввозить и вывозить товары, заполнять документы в соответствие с теми требованиями, которые содержатся в этой товарной номенклатуре. До сих пор Абхазия использовала товарную номенклатуру СНГ, которой уже нет в природе. Своей номенклатуры у нас нет и, естественно, мы используем номенклатуру той страны, с которой у нас наиболее тесные взаимосвязи", – сказала Лазба.