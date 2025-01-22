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Лазба о переходе Абхазии на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Лазба о переходе Абхазии на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Sputnik Абхазия
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Что предполагает это нововведение... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T14:43+0300
2025-01-22T14:43+0300
2025-01-22T14:44+0300
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Лазба о переходе Абхазии на на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Sputnik Абхазия
Лазба о переходе Абхазии на на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Что предполагает это нововведение, какие возможности открываются для Абхазии, на какой экономический эффект можно рассчитывать, в интервью радио Sputnik рассказала ведущий специалист Института экономики и права АНА, кандидат экономических наук, юрист Фрида Лазба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, экономика, евразийский экономический союз, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, экономика, евразийский экономический союз, аудио
С 1 января Абхазия перешла на товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Что предполагает это нововведение, какие возможности открываются для Абхазии, на какой экономический эффект можно рассчитывать, в интервью радио Sputnik рассказала ведущий специалист Института экономики и права АНА, кандидат экономических наук, юрист Фрида Лазба.
"Россия с 2021 года использует товарную номенклатуру внешней экономической деятельности ЕАЕС. И все цифры, весь таможенный документооборот основан именно на этом. Абхазия, как участник внешнеэкономической деятельности, должна ввозить и вывозить товары, заполнять документы в соответствие с теми требованиями, которые содержатся в этой товарной номенклатуре. До сих пор Абхазия использовала товарную номенклатуру СНГ, которой уже нет в природе. Своей номенклатуры у нас нет и, естественно, мы используем номенклатуру той страны, с которой у нас наиболее тесные взаимосвязи", – сказала Лазба.