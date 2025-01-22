https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/posrednik-chanturiya-ob-itogakh-raboty-fonda-sotsstrakhovaniya-za-2024-god--1053466381.html

Посредник: Чантурия об итогах работы Фонда соцстрахования за 2024 год

Посредник: Чантурия об итогах работы Фонда соцстрахования за 2024 год

Sputnik Абхазия

Гость программы "Посредник" – и.о. заместителя председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия. 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T17:28+0300

2025-01-22T17:28+0300

2025-01-22T17:28+0300

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Посредник: Чантурия об итогах работы Фонда соцстрахования за 2024 года Sputnik Абхазия Посредник: Чантурия об итогах работы Фонда соцстрахования за 2024 года

Бюджет фонда в 2025 году составил около 232 миллионов рублей. На что будут израсходованы эти средства, каковы итоги прошлого года, в эфире радио рассказала Чантурия.При запланированных средствах, которые составляли около 197 миллионов рублей, выполнение составило больше 207 миллионов. Чантурия рассказала, за счет чего поступают средства в бюджет фонда, какие выплаты были сделаны по пособиям.Говоря о планах на 2025 год, и.о. заместителя председателя Фонда соцстрахования отметила, что некоторые пособия будут увеличены на 50%.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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