https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/rabochaya-gruppa-predlozhit-korrektirovki-vstupivshikh-s-1-yanvarya-stavok-tamozhennykh-poshlin-1053469764.html

Рабочая группа предложит корректировки вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин

Рабочая группа предложит корректировки вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин, будет создана в... 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T17:00+0300

2025-01-22T17:00+0300

2025-01-22T17:51+0300

в абхазии

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валерий бганба

евразийский экономический союз

таможня

экономика

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин, будет создана в Абхазии. Об этом сообщил и.о. президента Валерий Бганба на встрече с представителями малого бизнеса, продающих одежду и обувь на вещевых рынках. Новые ставки приняты Постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России. Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по Договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.

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абхазия, валерий бганба, евразийский экономический союз, таможня, экономика