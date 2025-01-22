https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/rabochaya-gruppa-predlozhit-korrektirovki-vstupivshikh-s-1-yanvarya-stavok-tamozhennykh-poshlin-1053469764.html
Рабочая группа предложит корректировки вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин
Рабочая группа предложит корректировки вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин, будет создана в... 22.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-22T17:00+0300
2025-01-22T17:00+0300
2025-01-22T17:51+0300
в абхазии
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валерий бганба
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таможня
экономика
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин, будет создана в Абхазии. Об этом сообщил и.о. президента Валерий Бганба на встрече с представителями малого бизнеса, продающих одежду и обувь на вещевых рынках. Новые ставки приняты Постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России. Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по Договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.
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абхазия, валерий бганба, евразийский экономический союз, таможня, экономика
абхазия, валерий бганба, евразийский экономический союз, таможня, экономика
Рабочая группа предложит корректировки вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин
17:00 22.01.2025 (обновлено: 17:51 22.01.2025)
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке вступивших с 1 января ставок таможенных пошлин, будет создана в Абхазии.
Об этом сообщил и.о. президента Валерий Бганба на встрече с представителями малого бизнеса, продающих одежду и обувь на вещевых рынках.
"Рабочая группа проведет работу в тесном контакте с предпринимателями, осуществляющими деятельность в различных сферах экономики", – сказал Бганба.
Новые ставки приняты Постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.
Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по Договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года.
Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов.